المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوّى تزور 3 مدارس بدمنهور

استمرت فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّى " الذى ينفذها المجلس القومى للمرأة برئاسة المهندسة ذكية رشاد رئيس الفرع بالبحيرة، بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص بوزارة التربية والتعليم،،حيث نفذت بمدارس الشهيد أحمد عفت الإعدادية بنات،و الشهيد أحمد بهجت مناع الاعدادية بنات، واسماعيل الحبروك الرسمية للغات.

حيث تم تدريبهن على إدارة عدد من دوائر الحكى،ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب وتحفيز الفتيات على المشاركة، وكذلك التعلم الرقمي، وتنفيذ حوار الأجيال بين الفتيات، وأمهاتهن، وإدارة حوار مجتمعي من خلال نوادي المشاهدة.

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جاء ذلك ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، التى تستهدف تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات.

الجدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوّى" تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن، ومشاركة القصص والخبرات لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية من خلال خلق حوار بين الفتيات المشاركات وسرد تجاربهن الخاصة.



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