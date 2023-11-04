السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

تقديم خدمات طبية لأكثر من 500 مواطن مجانا بالبحيرة

القافلة الطبية المجانية
القافلة الطبية المجانية بالبحيرة،فيتو

نظمت وحدة السكان بالديوان العام بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، قافلة سكانية بقرية درشابة وذلك بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة،في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية  والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية،وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

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حيث  تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 200 حالة مابين (جلدية، باطنة، أطفال ) و45 حالة بالسيارة المتنقلة لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية، كما تم متابعة مبادرة 100 يوم صحة ومبادرة الاعتلال الكلوى لعدد 34 حالة.

وخلال القافلة تم تقديم خدمات بيطرية من خلال رش وتجريع 510 رأس ماشية،كما شاركت إدارة الأوقاف بالمركز بعقد ندوة توعوية وتم استكتاب 12 مواطن من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية. 

و تم توفير سيارة اسطوانات غاز بسعر المستودع،وسيارة مواد تموينية بسعر الجملة، ورفع تراكمات القمامة، والمخلفات بنطاق القرية، ونقلها للمكان المخصص لها.

من ناحية أخرى تم تنظيم قافلة طبية بالتنسيق مع مؤسسة راعي مصر بقرية كفر مساعد التابعة لوحدة قرية صفط الحرية بإيتاي البارود، تم خلالها الكشف على  229 حالة بمختلف تخصصات ( 109 باطنه، 24 أسنان،48 رمد، 31 عظام)، بالإضافة إلى عمل نظارات ل17 حالة.
 

 

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قافلة البحيرة الرحمانية سكان الكشف

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