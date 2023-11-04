محمد أبو داوود: لن يتم تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر

أكد الفنان محمد أبو داوود، أن مصر تملك قوى ناعمة متفردة من ممثلين وممثلات على أعلى مستوى، موضحًا أن هناك عددا كبيرا من الفنانين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية لنقابة الممثلين تنديدا بأفعال وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء في فلسطين.

وأوضح محمد أبو داوود، خلال حواره مع برنامج «سبوت لايت»، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن الوقفة الاحتجاجية في نقابة الممثلين تعد استكمالا لدور النقابة تجاه ودعم الأشقاء في فلسطين، مؤكدًا أن التخلص من الاستعمار يبدأ من المقاومة الوطنية للدولة المحتلة.

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وتابع: القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة وكافة الهيئات والنقابات تدعم الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا، ولكن لن يتم تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، الجميع يريد أن يسقط مصر.



أكد الفنان محمد أبو داوود أن دوره في مسلسل الاختيار أعاد له ذكرى أحداث 25 يناير، مشيرا إلى أن تجسيد شخصية (اللواء علي) شهد إشادة كبيرة من قبل المواطنين، خاصة من الضباط تلاميذ صاحب الدور الحقيقي الذين التقوا به بعد ذلك.

أكد الفنان محمد أبو داوود، أنه كان يحلم بإخراج أي عمل فني للراحل فؤاد المهندس، معقبًا: «فؤاد المهندس كان بيقنعني بالتمثيل وأسيب الإخراج وكان نفسي إخراج أي عمل فني له».

وأوضح أن الفنان عادل إمام نصحه بترك الإخراج والاتجاه إلى التمثيل، بالإضافة إلى الفنان أحمد زكي الذي شدد عليه بالاتجاه إلى التمثيل وترك الإخراج، بسبب موهبته.

وتابع: رغم كل هذه النصائح من أساطير الفن، ولكن لم أترك الإخراج السينمائي، مضيفًا: «كل النجوم دول، محمد عوض، عبلة كامل، شويكار، فؤاد المهندس أخرجت ليهم»، أنا مسكت في الإخراج علشان بتكسف اطلب من حد يساعدني في التمثيل أو يديني دور في فيلم أو مسلسل.

وأكمل: بدأت أركز على التمثيل بعد الطلب المتزايد عليا، وقدمت العديد من الأدوار التاريخية والوطنية، مثل «العائدون، الاختيار».