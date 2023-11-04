السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

محمد أبو داوود: لن يتم تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر

الفنان محمد أبو داوود،
الفنان محمد أبو داوود، فيتو

 أكد الفنان محمد أبو داوود، أن مصر تملك قوى ناعمة متفردة من ممثلين وممثلات على أعلى مستوى، موضحًا أن هناك عددا كبيرا من الفنانين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية لنقابة الممثلين تنديدا بأفعال وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء في فلسطين.

 

وأوضح محمد أبو داوود، خلال حواره مع برنامج «سبوت لايت»، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن الوقفة الاحتجاجية في نقابة الممثلين تعد استكمالا لدور النقابة تجاه ودعم الأشقاء في فلسطين، مؤكدًا أن التخلص من الاستعمار يبدأ من المقاومة الوطنية للدولة المحتلة.

Advertisements

 

وتابع: القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة وكافة الهيئات والنقابات تدعم الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا، ولكن لن يتم تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، الجميع يريد أن يسقط مصر.


أكد الفنان محمد أبو داوود أن دوره في مسلسل الاختيار أعاد له ذكرى أحداث 25 يناير، مشيرا إلى أن تجسيد شخصية (اللواء علي) شهد إشادة كبيرة من قبل المواطنين، خاصة من الضباط تلاميذ صاحب الدور الحقيقي الذين التقوا به بعد ذلك.

 

أكد الفنان محمد أبو داوود، أنه كان يحلم بإخراج أي عمل فني للراحل فؤاد المهندس، معقبًا: «فؤاد المهندس كان بيقنعني بالتمثيل وأسيب الإخراج وكان نفسي إخراج أي عمل فني له».

 

وأوضح أن الفنان عادل إمام نصحه بترك الإخراج والاتجاه إلى التمثيل، بالإضافة إلى الفنان أحمد زكي الذي شدد عليه بالاتجاه إلى التمثيل وترك الإخراج، بسبب موهبته.

 

وتابع: رغم كل هذه النصائح من أساطير الفن، ولكن لم أترك الإخراج السينمائي، مضيفًا: «كل النجوم دول، محمد عوض، عبلة كامل، شويكار، فؤاد المهندس أخرجت ليهم»، أنا مسكت في الإخراج علشان بتكسف اطلب من حد يساعدني في التمثيل أو يديني دور في فيلم أو مسلسل.

 

وأكمل: بدأت أركز على التمثيل بعد الطلب المتزايد عليا، وقدمت العديد من الأدوار التاريخية والوطنية، مثل «العائدون، الاختيار».

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفنان محمد أبو داوود الفنان محمد أبو داود عادل امام أحمد زكي اخبار الفن

الأكثر قراءة

أبكى الكنيست ومنعت إسرائيل نشره، آخر لحظات جنود الاحتلال قبل تدمير المدرعة نمر (فيديو)

رسالة قوية من ملك الأردن للقادة العرب بشأن مجازر الاحتلال في غزة

لماذا خفضت فيتش التصنيف الائتماني لمصر فى هذا التوقيت؟ خبير يوضح الأسباب

كتائب القسام تهاجم قوات إسرائيلية وتقتل 5 جنود

أول تعليق من تركيا بعد استدعاء سفيرها لدى تل أبيب

حقيقة طلب كولر عودة القندوسي في ميركاتو الشتاء لتدعيم الأهلي

الجيش الثالث الميدانى ينفذ بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان

بعد تسريب وثيقة سرية تكشف استعداد جيشها للحرب، وزير خارجية دولة عربية يحذر من اشتعال المنطقة

Advertisements

منوعات

المزيد

الوصايا العشر للنجاة من تلوث الهواء

150 ألف منزل في الظلام، رعب في بريطانيا بسبب "سياران"

دراسة حديثة تكشف تصميم جسم نجم البحر

زئير الشمس، زقزقة الأرض، وكالة ناسا تجمع أصوات الكواكب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

أسعار الشوفان اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي في شهر نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برغم مرارته، فوائد الصبر في حياة الإنسان وعواقبه

الإفتاء توضح حكم ممارسة مهنة العلاج الطبيعي وضوابط ذلك

تفسير رؤية السحر في المنام وعلاقته بالمكر والخداع والسلوكيات الفاسدة

المزيد
الجريدة الرسمية