العمل على قلب نظام الحكم، أبرز اتهامات متورط بأحداث عنف مدينة نصر تزامنا مع الحكم عليه

تصدر الدائرة الأولى، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، اليوم السبت، حكمها بإعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث عنف قسم شرطة مدينة نصر".

وترصد فيتو التفاصيل كاملة لاتهام المتهم وحكم محكمة النقض السابق كالآتي:

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة،والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

وكانت محكمة النقض قضت بإلغاء أحكام الإدانة الصادرة ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات لكل منهم وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.



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الاتهامات الموجهة

وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت لهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، والتجمهر والتظاهر دون تصريح، والعمل على قلب نظام الحكم وإسقاط دستور الدولة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة واشتراكهم في تجمهر موْلف من أكثر 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر.

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

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تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في أحداث العنف لمناهضة نظام الحكم.