السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

ضمن حياة كريمة، القباج والزملوط يفتتحان مركز تنمية الأسرة والطفولة بقري الفرافرة

القباج والزملوط،
القباج والزملوط، ڤيتو

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ، مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية عثمان بن عفان بمركز الفرافرة، والذي تم إنشاؤه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور لفيف من الحضور وأهالي القرية.

وأشادت القباج بتجهيزات المركز الذي يضم مركز علاج طبيعي ووحدة تخاطب حضانة وقاعة مناسبات ومركز مودة وصالة ألعاب رياضية وفصل محو أمية و٢ ورشة تدريب على الحرف، والذي يقدم خدمات متميزة وغير مسبوقة لأهالي قرى  حياة كريمة".

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كما تفقدت الوزيرة والمحافظ معرض الأسر المنتجة للمنتجات اليدوية والبيئية بمشاركة ١٠ جمعيات أهلية، مشيدةً بجودة وتميز المعروضات والتي تشارك بالمعارض التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية. موجهًة بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال إنتاج الكليم والسجاد اليدوي؛ لدعم أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية وتمكينهم اقتصاديًا.

وعلى هامش الافتتاح، قامت الوزيرة والمحافظ بغرس نخلة وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.

هذا وقد استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها للمحافظة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز الفرافرة، بحضور الأستاذ حسن مصطفى مساعد الوزيرة للاستثمار وتنمية الموارد، والدكتور محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري والأستاذ مصطفى إسماعيل أمين عام الجمعية الشرعية الرئيسية، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واستهلت الوزيرة زيارتها بتفقد مبنى مركز التأهيل الاجتماعي بمدينة الفرافرة الذي تم إنشاؤة بتكلفة ٢٢ مليون جنيه ويضم وحدات اكتشاف مبكر وتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة ووحدات تخاطب وسمعيات وورش تدريب وحضانة للأطفال، حيث أشارت الوزيرة إلى وضع خطة لتجهيز وتأثيث المبنى تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، وتخصيص مساحة شمال المركز لإنشاء حديقة ملحقة لخدمة رواد المركز.

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الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الرئاسية حياة كريمة الحرف التراثية والمنتجات اليدوية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروعات الخدمية والتنموية الوادى الجديد بمركز الفرافرة

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