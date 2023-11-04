إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة بخارية بالمنيا

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة بخارية أمام قرية الشرفا التابعة إداريا لمركز المنيا، تم نقل المصابين للمستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وكان اللواء محمد مصطفي ضبش، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب دراجة بخارية أمام قرية الشرفا التابعة إداريا لمركز المنيا.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف الي موقع الحادث تبين انقلاب دراجة بخارية بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وهم:ياسر ناجي محمد، 49 سنة، تاجر، ومتولي محمد عبدالسلام، 47 سنة، عامل، ومحمود دسوقي على، 42 سنة، عامل، مقيمون جميعا بالمنيا.

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وتم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام للعلاج، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.