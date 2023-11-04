حجز عاطل حرض على قتل زوجته وحاول غسل 15 مليون جنيه حصيلة ثروتها
أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز عاطل حرض على قتل زوجته بالاشتراك مع آخر وحاول غسل 15 مليون جنيه حصيلة ثروة زوجته في الجيزة، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة استكمال التحريات.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال حصيلة استيلائه عليها من زوجته عقب التحريض على قتلها لكونه الوريث الوحيد لها بالاتفاق مع (آخر "توفى" ) نظير حصوله على مبلغ مالى.
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وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات– تأسيس الشركات).
وقدرت جرائم الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 15 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
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