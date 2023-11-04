السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد،فيتو
مانشستر يونايتد،فيتو

الدوري الإنجليزي، أعلن المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد إريك تين هاج، التشكيل الأساسي لمواجهة فولهام، في المباراة التي تقام على ملعب "كرافين كوتاج"، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، فيما يأتي فولهام في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: وان بيساكا، هاري ماجواير، جوني ايفانز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: كريستيان إريكسن، سكوت ماكتومناي، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أنتوني، راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو 

كشفت تقارير صحفية أن المباراة التي تجمع فولهام ومانشستر يونايتد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ستشهد قرارًا تاريخيًّا في البطولة.

وكانت ويلش أول امرأة تدير مباراة في التشامبيون شيب (القسم الثاني) في يناير الماضي، فيما قادت 3 مباريات في النسخة الأخيرة من كأس العالم، بما في ذلك مواجهة ثمن النهائي، كما قادت نهائيين في كأس إنجلترا للسيدات (2017 و2020).

Advertisements


كما كانت أول حكمة تدير مباراة كرة قدم للرجال في 2021 خلال لقاء بوت فال وهاجورت تاون في القسم الرابع الإنجليزي.

ورغم أنه لم تكن قطُّ هناك حكمة رابعة في البريميرليج من قبل، لكن المسابقة شهدت مشاركة 3 حكمات في دور حاملات الراية، وهن ويندي توماس في 1997 وسيان ماسي إلياس وناتالي اسبينال.

وواصل توتنهام صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة ويليه أرسنال ومانشستر سيتي برصيد 24 نقطة ثم ليفربول رابعا برصيد 23 نقطة.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة العاشرة 

1 توتنهام هوتسبير: 26 نقطة.
2 آرسنال: 24 نقطة.
3 مانشستر سيتي: 24 نقطة.
4 ليفربول: 23 نقطة
5 أستون فيلا: 22 نقطة.
6 نيوكاسل يونايتد: 17 نقطة.
7 برايتون: 17 نقطة.
8 مانشستر يونايتد: 15 نقطة.
9 وست هام يونايتد: 14 نقطة.
10 برينتفورد: 13 نقطة.
11 تشيلسي: 12 نقطة.
12 وولفرهامبتون: 12 نقطة.
13 كريستال بالاس: 12 نقطة.
14 فولهام: 12 نقطة. 
15 إيفرتون: 10 نقاط. 
16 نوتينغهام فورست: 10 نقاط. 
17 بورنموث: 6 نقاط. 
18 لوتون تاون: 5 نقاط. 
19 بيرنلي: 4 نقاط. 
20 - شيفيلد يونايتد: نقطة واحدة.
 

وكانت مباريات الجولة العاشرة التي انطلقت الجمعة الماضية واختتمت الأحد بديربي مانشستر شهدت التالي:

فوز توتنهام على كريستال بالاس  2-1.

فوز برينتفورد على تشيلسي 2-0.

فوز أرسنال على شيفيلد يونايتد 5-0.

فوز بورنموث على بيرنلي 2-1.

تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد 2-2.

فوز إيفرتون على وست هام 1-0.

تعادل برايتون وفولهام 1-1.

فوز ليفربول على نوتنجهام 3-0.

فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 3-0.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية.


 

الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز بيرنلي كريستال بالاس مانشستر يونايتد

مواد متعلقة

طبيب نيمار يكشف الحالة الصحية للاعب بعد جراحة الرباط الصليبي

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وريال سوسيداد بالدوري الإسباني

محمد شريف أمام كريستيانو رونالدو، التشكيل المتوقع لمواجهة الليلة بالدوري السعودي

ليفربول يسمح بدخول علم مصر في مبارياته ويمنع شعاري فلسطين وإسرائيل

الزمالك على خط النار.. الخسارة من زد تربك حسابات الفريق.. اقتراب رحيل أوسوريو.. إدارة الأبيض تبحث عن البديل في اجتماع الغد.. وكواليس خروج فتوح من المعسكر

بعد هزائم اتحاد جدة، بدائل نونو سانتو حال إقالته

محمد شريف في مواجهة كريستيانو الليلة بالدوري السعودي

بمعنويات مرتفعة، الجونة يواجه الداخلية بالدوري المصري

الأكثر قراءة

أبكى الكنيست ومنعت إسرائيل نشره، آخر لحظات جنود الاحتلال قبل تدمير المدرعة نمر (فيديو)

كتائب القسام تهاجم قوات إسرائيلية وتقتل 5 جنود

رسالة قوية من ملك الأردن للقادة العرب بشأن مجازر الاحتلال في غزة

أول تعليق من تركيا بعد استدعاء سفيرها لدى تل أبيب

لماذا خفضت فيتش التصنيف الائتماني لمصر فى هذا التوقيت؟ خبير يوضح الأسباب

بعد تسريب وثيقة سرية تكشف استعداد جيشها للحرب، وزير خارجية دولة عربية يحذر من اشتعال المنطقة

غيابات الطلائع أمام الإسماعيلي وبسيوني يحدد مصير جودوين

انقلاب سيارة محملة بأسماك على طريق السويس (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

الوصايا العشر للنجاة من تلوث الهواء

150 ألف منزل في الظلام، رعب في بريطانيا بسبب "سياران"

دراسة حديثة تكشف تصميم جسم نجم البحر

زئير الشمس، زقزقة الأرض، وكالة ناسا تجمع أصوات الكواكب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

أسعار الشوفان اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي في شهر نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برغم مرارته، فوائد الصبر في حياة الإنسان وعواقبه

الإفتاء توضح حكم ممارسة مهنة العلاج الطبيعي وضوابط ذلك

تفسير رؤية السحر في المنام وعلاقته بالمكر والخداع والسلوكيات الفاسدة

المزيد
الجريدة الرسمية