السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة في مستشفى الرمد ببورسعيد (صور)

محافظ بورسعيد يزور
محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة، فيتو

 زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عددا من المصابين القادمين من قطاع غزة الفلسطيني، خلال تلقيهم العلاج والرعاية الطبية بمستشفى الرمد التخصصي التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية، رافقه خلالها الدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية لإقليم القناة.

محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة، فيتو

وحرص محافظ بورسعيد على الاطمئنان على صحة مصابي غزة  وتقديم الخدمة الطبية والصحية لهم على أعلى مستوى،  موجها الأطقم الطبية بمستشفى الرمد، بتوفير كامل الدعم الصحي للجرحى والمرضى من أشقاءنا الفلسطنيين لحين تماثلهم الشفاء، ونوه بالمتابعة المستمرة لتطورات الحالة الصحية لهم. 

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كما شدد المحافظ على أن يتم تقديم ما يلزمهم من خدمات، وأن يُكلف بالأمر فرق على أعلى مستوى، وأن يجري عمل الفحوصات والإشاعات والتدخلات الجراحية اللازمة للحالات، بالشكل الذي يضمن سرعة الشفاء.

محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة،  فيتو

 

 وأكد المحافظ أن مستشفى الرمد استقبلت الحالات قبل ساعات، وجرى تقديم الخدمات الصحية لهم بفرق طبية على أعلى مستوى، مشيرًا إلى استمرار تقديم الخدمات، وقال إن هناك جاهزية بمستشفيات بورسعيد لاستقبال أي حالات في حالة التنسيق لذلك، مضيفا أن هذه المشاهد تؤكد موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، والتي لن تدخر جهد ما استطاعت للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة، وامتدادًا للجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة،  فيتو

 وخلال لقائه تحدث محافظ بورسعيد مع المصابين من أبناء غزة،  مؤكدا تقدم كامل الدعم لهم، داعيا الله أن ينصر الأخوة الفلسطينيين ضد هذا العدوان الغاشم.

محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة،  فيتو

 

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التأمين الصحي الشامل القضية الفلسطينية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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