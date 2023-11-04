السبت 04 نوفمبر 2023
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رياضة

إيقاف لاعب الهلال السعودي 4 أعوام بسبب المنشطات

نادي الهلال السعودي،
نادي الهلال السعودي، فيتو

قررت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم السبت، إيقاف عمر هوساوي لاعب الهلال لألعاب القوى، لمدة 4 أعوام.

وأكدت اللجنة أن قرار إيقاف عمر هوساوي، دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ الإيقاف المؤقت في 11 أكتوبر الماضي.

وتم أخذ عينة من عمر هوساوي في مايو الماضي، وجرى فحصها في مختبر قطر المعتمد، وجاءت إيجابية.

وقالت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، إنها منحت هوساوي، كافة حقوقه لحضور جلسات الاستماع، لكنه رفض فتح العينة الثانية.

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وتابع القرار "حظر مشاركة اللاعب في جميع المنافسات الداخلية والخارجية طوال فترة عدم الأهلية، ومدتها 4 أعوام، على أن تكون عودته للتمارين في آخر شهرين قبل انتهاء مدة العقوبة".

ونوهت اللجنة أنها مكنت عمر هوساوي، من حقه في الاستئناف، كما تم تعميم العقوبة على الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

 

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اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الهلال نادي الهلال عمر هوساوي

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