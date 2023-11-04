حصاد نشاط وزارة الهجرة هذا الأسبوع (انفوجراف)

نشرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج حصاد الوزارة خلال الأسبوع الماضي والذي شهد عددا من الفاعليات والأنشطة والتي تضمنت ما يلي:

1- استعرضت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، تقريرًا حول منجزات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منذ إنطلاق أعمال المركز في نوفمبر ٢٠٢٠ - وحتى أغسطس ٢٠٢٣، يتضمن عدد المستفيدين ونوع الخدمات التي يقدمها المركز، ومن بينها النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لهم في أسواق العمل بالداخل والخارج خاصة سوق العمل الألماني، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا. وأكدت الوزيرة أن المركز المصري الألماني يمثل إحدى الركائز الأساسية للوزارة لخلق البدائل الآمنة في إطار جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تلك الظاهرة التي تأرق العالم لسنين طويلة، كما يعد نموذجا يحتذى به في التعاون المثمر بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة والحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الإلمانية للتعاون الدولي GIZ، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة لدعم هجرة اليد العاملة والتعاون عبر الشراكات الاستراتيجية.

وزارة الهجرة،فيتو

فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

2- أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية. وأكدت الوزيرة أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

وزارة الهجرة،فيتو

3 - ضمن جهود توعية المصريين بالخارج بأهمية الحفاظ على حقوقهم السياسية، أطلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حملة "شارك بصوتك"، والتي تعنى بتعريف المصريين بالخارج بما يتعلق بالانتخابات الرئاسية 2024. وفي كلمة مسجلة، حرصت السفيرة سها جندي على توضيح الردود على أبرز الأسئلة الشائعة، والتي وردت من المصريين بالخارج، حول الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفيما يتعلق بمقار اللجان الانتخابية، أوضحت وزيرة الهجرة أن موقع الهيئة الوطنية للانتخابات يوضح مقار الانتخاب في كل دولة، سواء سفارة مصر أو القنصلية المصرية في هذه الدولة؛ ليتمكن المواطنون بالخارج من معرفة أماكن الانتخاب.

وزار الهجرة،فيتو

4 - في كلمة مسجلة، وفي إطار حرص سيادتها المستمر على إطلاع المصريين بالخارج على كافة الأخبار السارة التي تخصهم، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة ما يتم تحقيقه من محفزات، مشيرة إلى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة طرح مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" للمرة الثانية، وذلك لمدة 3 أشهر، بدءا من 28 أكتوبر 2023. وتابعت الوزيرة أن القانون وافق عليه مجلس النواب بعد إحالته من مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه ليصدر برقم 174 لسنة 2023، مشيرة إلى إمكانية المد لثلاثة أشهر إضافية، حال موافقة مجلس الوزراء.

مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج

5 - في إطار استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للتواصل مع المصريين بالخارج، ونيابة عن السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عقد السفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات اجتماعا افتراضيا مع عدد من المصريين الدارسين بالخارج، أعضاء مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج "ميدسي" للرد على استفساراتهم بشأن معادلة الشهادات الجامعية. وأكدت الوزيرة أن هذا اللقاء يأتى فى إطار حرصها على التواصل الدائم والمستمر مع أبنائنا المصريين بالخارج، من أعضاء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج "ميدسي"، وحل ما يواجههم من عقبات، بالتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة.

وزارة الهجرة،فيتو

6 - شهدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، بشأن تحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا، وذلك في ضوء تكليف وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، ومساعيها الدائمة والدؤوبة نحو الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري بالعمل على نشر الوعي المجتمعي بتلك الظاهرة.

7 - استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عازر ساويرس، رجل الأعمال المصري في فنلندا ورئيس شركة ADM الفنلندية للاستشارات، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لربط المصريين بالخارج بالوطن الام، وإدماجهم في خطط التنمية المستدامة بالدولة، لبحث التعاون مع وزارة الهجرة في تدشين المركز المصري الفنلندي لتدريب الشباب من أجل رفع كفاءتهم للتوظيف في السوق المصري والفنلندي، وذلك تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، بطرح فرص للهجرة النظامية الآمنة. وقد حضر اللقاء السفير إيهاب نصر مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وسارة مأمون معاون وزيرة الهجرة للمشروعات، وسلمى صقر معاون الوزيرة للجاليات.

8 - عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اجتماعا مطولا عبر الفيديوكونفرانس، مع مجموعة من المستثمرين المصريين بالخارج، في إطار جهود الوزارة وحرص وزيرة الهجرة على استعراض كافة المستجدات ضمن التسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية في سبيل تشجيع وجذب المستثمرين خاصة المستثمرين المصريين في الخارج، وكذلك تعريفهم بالفرص الاستثمارية الهامة التي تطرحها الحكومة المصرية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره المنوط به في عمليات التنمية. وقد جاء الاجتماع بمشاركة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وزارة الهجرة،فيتو

9 - استمرارا لجهود وزارة الهجرة، تنفيذا لاستراتيجية ربط المصريين بالخارج بالوطن، التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عبر الفيديو كونفرانس، الطبيب المصري الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة كوينز كلينك لندن، لبحث سبل تنفيذ المقترح الذي تقدم به لتدريب أطقم التمريض المصرية، بالتعاون مع هيئة التمريض البريطانية، واستعراض مشروعه العلاجي في مصر وهو إنشاء مركز لبحوث الأجنة بمدينة 6 أكتوبر، وأهمية الترويج للسياحة العلاجية في مصر. وأكدت الوزيرة حرصها على فتح آفاق التعاون بين علمائنا وخبرائنا ومختلف مؤسسات الدولة، وبشكل خاص في القطاع الصحي والمشاركة الفعّالة في خدمة وطننا ودعم المبادرات القومية التي تطلقها القيادة السياسية، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتدريب من أجل التوظيف.

خطوات الانتخاب للمصريين بالخارج

10 - ضمن حملة "شارك بصوتك".. السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة واصلت توضيح خطوات الانتخاب للمصريين بالخارج في فيديوهات متعددة، وحول إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين المتواجدين خارج مصر. وأوضحت الوزيرة أن الناخب عليه التوجه إلى السفارة او القنصلية الأقرب إل قربيه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو "جواز سفره الساري" للتحقق من شخصيته، والتأكد من كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

وزارة الهجرة،فيتو

11- أجرت السفيرة سها جندي حوارًا خاصًا مع كل من بوابة أخبار اليوم وإذاعة الشرق الأوسط، تناولت فيهما الحديث عن عدد من الملفات التي تشغل بال المصريين بالخارج، وعلى رأسها مبادرة السيارات وإجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية، فضلا عن مداخلة لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة "صدى البلد"، حول مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

12 - نيابة عن السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، شارك الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على مكتب الوزير، في احتفالية الأزهر الشريف بالوافدين من خريجي جامعة الأزهر، من مختلف الكليات، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، نائبا عن شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، وكوكبة من علماء الأزهر الشريف، وسفراء عدد من الدول.

13 - تصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الأيام الماضية، الترند على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، كأكثر الصفحات بحثًا في أعقاب الإعلان عن إعادة طرح مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" للمرة الثانية لمدة 3 أشهر.

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