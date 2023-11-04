استمرار أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب تحت عنوان فلسطين القضية العادلة

تستمر أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، المنعقد في العاصمة الأردنية عمان لليوم الثالث، وذلك بحضور عبدالحليم علام، نقيب المحامين المصريين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.

انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثالث من أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، مناقشة القضايا التنظيمية والمهنية ومنها؛ عرض تقرير اللجنة المكلفة للسفر إلى سوريا لرصد الانتهاكات الماسة بحقوق الشعب السوري وعرض مستجدات الأرض المملوكة لاتحاد المحامين العرب.

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المؤتمر العربي الأول للمحاماة

ومن المقرر مناقشة البند الخاص بعقد دورات مهنية، ومشروع المؤتمر العربي الأول لمهنة المحاماة، وكذلك عرض بروتوكول تعاون بين اتحاد المحامين العرب وشركة لويرزبوك.

وانطلقت يوم الخميس الماضي فعاليات أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالعاصمة الأردنية عمان، تحت عنوان ”فلسطين القضية العادلة”.

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