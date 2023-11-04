السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ مطروح يتفقد دورة التدريب لتطوير منظومة الخدمات المحلية (صور)

صورة من الحدث،فيتو
صورة من الحدث،فيتو

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت دورة التدريب والتأهيل لتطوير منظومة الخدمات بالمحليات التى تنظمها وزارة التخطيط بالتعاون مع المحافظة للعاملين بقطاع المحليات  بديوان عام المحافظة ومجالس المدن وذلك بقاعة التدريب بمكتبة مصر العامة.


ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى العاملين وتأهيلهم خاصة على المنظومة الرقمية  وتسجيل وحفظ البيانات  وسهولة الوصول اليها وذلك بجميع الإدارات بما يواكب التطور التكنولوجي  .

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ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير لوزارة التخطيط على جهودها لتطوير القطاع الحكومى مع أهمية حرص المتدربين على تحقيق أقصي استفادة حول كيفية تطوير العمل والتعامل الاليكترونى مع الملفات في إطار  تطوير القدرات البشرية مع بناء الجمهورية الجديدة.

وتحفيزا للمتدربين بالدورة التدريبية لوزارة التخطيط وجه محافظ مطروح كذلك للمهندس خالد ابراهيم مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمهندس محمد حمدى مدير وحدة  متابعة المراكز التكنولوجية لحصر المتميزين في نهاية الدورة التدريبية لتكريمهم ومنحهم شهادات تقدير مع التأكيد على تحقيق أقصى استفادة لاستيعاب المنظومة الجديدة.

وكان فريق مدربي وزارة التخطيط  أنهى تدريب العاملين بمراكز ومدن محافظة مطروح الثمانية ويجري هذا الأسبوع حتى ١١ نوفمبر تدريب وتأهيل العاملين بديوان عام المحافظة. 

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الدورة التدريبية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مكتبة مصر العامة

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