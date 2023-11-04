السبت 04 نوفمبر 2023
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حوادث

إصابة 4 أشخاص بينهم طفلان في حادث مروري بالمنيا

إصابة 4 أشخاص، فيتو
إصابة 4 أشخاص، فيتو

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلان، اليوم السبت، إثر انقلاب مركبة «توك توك»، على الطريق الدائري بمركز مطاي شمال محافظة المنيا، تم نقل المصابين للمستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء محمد مصطفي ضبش، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، بحادث انقلاب «توك توك»، على الطريق الدائري بمركز مطاي شمال المحافظة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف الي موقع الحادث وتبين انقلاب توك توك بسبب السرعة الزائدة حيث واختلت  عجلة القيادة في يد السائق مما ادي الي وقوع الحادث.

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وقد أسفر عن إصابة 4 أشخاص وهم: شعراوي محمد حيدر، 32 سنة، لبني محسن حيدر، 27 سنة، وأمين شعراوي محمد، 4سنوات، مكه جمال راشد، عامين مقيمين جميعا بمركزي مطاي.

وتم نقل المصابين لمستشفي مطاي المركزي للعلاج والتحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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