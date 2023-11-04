السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة (صور)

إزالة حالات تعدي
إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بعدة مراكز بمحافظة البحيرة ( الدلنجات  - بدر - حوش عيسى- ادكو - كفر الدوار- رشيد ) عن إزالة 21 حالة تعدي على مساحة 5530 م2 عبارة عن مباني وأسوار  طولية وعرضية بالطوب الابيض والمون الأسمنتية  وهنجر معدني وشدات خشبية. 

إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو
إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو
إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو
إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو


وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

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ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا لتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو
إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو
إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو
إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو

كما يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

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إزالة حالات تعدي حالات تعدي على الاراضي الزراعية البحيرة أراضى أملاك الدولة نائب محافظ البحيرة

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