جوارديولا يسعى لمعادلة رقمه القياسي مع برشلونة وبايرن ميونخ

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره بورنموث على ملعب الاتحاد، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

أرقام حول مواجهة مانشستر سيتي وبورنموث

ولم يخسر مانشستر سيتي من قبل أمام بورنموث، في 19 مباراة سابقة بينهما، كما حقق الانتصار في آخر 13 لقاءً.

وتفادى بورنموث الخسارة مرتين فقط، في مواجهاته الـ18 السابقة في الدوري. الإنجليزي أمام مانشستر سيتي، بالتعادل (3-3) في الدرجة الثانية عام 1989، والتعادل أيضا (0-0) في الدرجة الثالثة عام 1999.

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ويملك مانشستر سيتي نسبة انتصارات تصل إلى 100%، في 12 مواجهة أمام بورنموث في البريميرليج، وهو رقم قياسي في المسابقة.

ونجح مانشستر سيتي في الفوز بكل المباريات الـ21، التي خاضها في الدوري والكأس خلال عام 2023 على ملعبه، بمجموع نتائج (67-10).

وآخر مرة خسر فيها السيتي نقاطًا على ملعب الاتحاد، كانت خلال التعادل أمام إيفرتون (1-1) يوم 31 ديسمبر 2022.

جوارديولا يسعى لمعادلة رقمه القياسي

وحقق مانشستر سيتي الانتصار، في آخر 14 خاضها على ملعبه في البريميرليج، وذلك أقل بفوز واحد من أطول سلسلة انتصارات متتالية حققها بيب جوارديولا على أرضه في الدوري كمدرب، رفقة برشلونة وبايرن ميونخ.

ويملك الفريق السماوي في رصيده 24 نقطة بالدوري حاليا، وهي أكبر حصيلة نقاط يحققها بعد مرور 10 جولات من الموسم، منذ عام 2018.

وسجل مهاجم مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، 47 هدفًا في 45 مباراة خاضها بالبريميرليج حتى الآن.

ويعد أندي كول أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق هذا الرقم بعد 65 مباراة.

وسجل جوليان ألفاريز 17 هدفًا في 17 مباراة بدأها كأساسي على ملعبه، في جميع المسابقات رفقة السيتي.

ومن جانبه، نجح فيل فودين في التسجيل، في آخر 3 مباريات جمعت مانشستر سيتي وبورنموث.

وعلى الجانب الآخر، يملك بورنموث في رصيده 6 نقاط فقط، وهي أقل حصيلة في تاريخه بعد مرور 10 جولات من البريميرليج.

وفرط بورنموث في 11 نقطة بعد التقدم في النتيجة، هذا الموسم، وهو الرقم الأكبر بالاشتراك مع برينتفورد وبيرنلي.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ11

1 توتنهام هوتسبير: 26 نقطة

2 آرسنال: 24 نقطة

3 مانشستر سيتي: 24 نقطة

4 ليفربول: 23 نقطة

5 أستون فيلا: 22 نقطة

6 نيوكاسل يونايتد: 17 نقطة

7 برايتون: 17 نقطة

8 مانشستر يونايتد: 15 نقطة

9 وست هام يونايتد: 14 نقطة

10 برينتفورد: 13 نقطة

11 تشيلسي: 12 نقطة

12 وولفرهامبتون: 12 نقطة

13 كريستال بالاس: 12 نقطة

14 فولهام: 12 نقطة

15 إيفرتون: 10 نقاط

16 نوتينغهام فورست: 10 نقاط

17 بورنموث: 6 نقاط

18 لوتون تاون: 5 نقاط

19 بيرنلي: 4 نقاط

20 - شيفيلد يونايتد: نقطة واحدة