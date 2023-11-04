ضبط 3000 لتر بنزين داخل أحد محطات الوقود بدمنهور (صور)

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بحملة تموينية على محطات الوقود بمركز دمنهور أسفرت عن ضبط 3000 لتر بنزين تم تجميعهم داخل أحد محطات الوقود بغرض إعادة البيع بالسوق السوداء.

حيث تشكلت الحملة برئاسة مجدي الخضر - وكيل وزارة التموين بالمحافظة ومفتاح عبد اللطيف - مدير عام التجارة الداخلية، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتواصل الأجهزة الرقابية بالبحيرة حملاتها على مدار الساعة لضبط المخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.

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حملات رقابية بمحافظة البحيرة، فيتو

حملات رقابية بمحافظة البحيرة، فيتو

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة لأرصدة المواد البترولية بكافة محطات الوقود بنطاق المحافظة ومدى إنتظام العمل بها مع إتخاذ كافة الإجراءات لمنع التلاعب بالأسعار والإلتزام بالأسعار الرسمية المحددة من قِبل الجهات المعنية.

وفي إطار منفصل، شنت المديرية حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق بمراكز المحمودية وكوم حمادة وأبوالمطامير ودمنهور.

حملات رقابية بمحافظة البحيرة، فيتو

حيث أسفرت عن ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 22 جرام للرغيف الواحد وجاري تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبز آخر تصرف فى 17 شيكارة دقيق بلدي، وآخر لتجميعه 5 شكائر دقيق بلدي مدعم، بالإضافة إلى 22 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و8 مخابز لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري.

كما تم تحرير 19 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف ولعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات وقت المرور.





