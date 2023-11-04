الأهلى2010 يفوز على الشمس بثلاثية في بطولة منطقة القاهرة

الأهلى 2010، فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2010 على فريق الشمس بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

سجل ثلاثية الأهلى 2010 أمام الشمس اسماعيل مصطفى هدف وكريم أشرف هدفين.

بهذا الفوز رفع أهلي 2010 رصيده إلى 15 نقطة من الفوز في 5 مباريات على التوالي، على حساب الداخلية ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - صفر، وعلى حلوان ٢ - صفر اعتباريًا للانسحاب، وعلى مكادي ١١ - صفر، وعلى الشمس 3-0 مسجلًا 23 هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

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الجهاز الفني لفريق أهلي 2010

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2010 تامر حفنى مديرًا فنيًا، وأحمد عطية مدربًا عامًا، وصالح المغازى مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد العزيز مشرفًا على حراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، وأشرف عثمان طبيب الفريق ومحمد وائل إخصائي التدليك.

أهلي 2009 يتعادل مع الإسماعيلي ويخسر بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية

من ناحية أخرى تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد ٢٠٠٩ تعادل مع ضيفه الإسماعيلي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

وافتتح خالد يحيى التسجيل للأهلي خلال الشوط الأول بعد متابعة جيدة لركلة ركنية، وتعادل الإسماعيلي خلال الشوط الثاني بطريقة مشابهة، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين ١ - ١، ويتجه لركلات الترجيح التي حسمها الإسماعيلي بنتيجة ٥ - ٤.

وبهذه النتيجة رفع «أهلي ٢٠٠٩» رصيده إلى ٢٢ نقطة، من الفوز في ٧ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة وخسارة ركلات الترجيح، والخسارة في مباراة واحدة، حيث خسر أمام زد صفر - ١، قبل أن يفوز على الجونة ٤ - صفر، وعلى القناة ١ - صفر، وعلى بلدية المحلة ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - ١، وعلى سيراميكا ٢ - ١، وعلى الزمالك ٢ - صفر، وعلى دجلة ٢ - صفر، وتعادل مع الإسماعيلي ١ - ١ وخسر ركلات الترجيح ٤ - ٥، مسجلًا ١٩ هدفًا مقابل ٥ أهداف في مرماه.

الجهاز الفني لفريق أهلي 2009

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٩ بالأهلي كلا من ياسر محمدين مديرًا فنيًا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.