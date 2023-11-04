السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الأهلى2010 يفوز على الشمس بثلاثية في بطولة منطقة القاهرة

الأهلى2010 أمام الشمس،
الأهلى2010 أمام الشمس، فيتو

 

الأهلى 2010، فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2010 على فريق الشمس بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

 

سجل ثلاثية الأهلى 2010 أمام الشمس اسماعيل مصطفى هدف وكريم أشرف هدفين.

 

بهذا الفوز رفع أهلي 2010 رصيده إلى 15 نقطة من الفوز في 5 مباريات على التوالي، على حساب الداخلية ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - صفر، وعلى حلوان ٢ - صفر اعتباريًا للانسحاب، وعلى مكادي ١١ - صفر، وعلى الشمس 3-0 مسجلًا 23 هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

Advertisements

الجهاز الفني لفريق أهلي 2010

 

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2010 تامر حفنى مديرًا فنيًا، وأحمد عطية مدربًا عامًا، وصالح المغازى مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد العزيز مشرفًا على حراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، وأشرف عثمان طبيب الفريق ومحمد وائل إخصائي التدليك.

 

أهلي 2009 يتعادل مع الإسماعيلي ويخسر بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية

من ناحية أخرى تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد ٢٠٠٩ تعادل مع ضيفه الإسماعيلي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

وافتتح خالد يحيى التسجيل للأهلي خلال الشوط الأول بعد متابعة جيدة لركلة ركنية، وتعادل الإسماعيلي خلال الشوط الثاني بطريقة مشابهة، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين ١ - ١، ويتجه لركلات الترجيح التي حسمها الإسماعيلي بنتيجة ٥ - ٤.

وبهذه النتيجة رفع «أهلي ٢٠٠٩» رصيده إلى ٢٢ نقطة، من الفوز في ٧ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة وخسارة ركلات الترجيح، والخسارة في مباراة واحدة، حيث خسر أمام زد صفر - ١، قبل أن يفوز على الجونة ٤ - صفر، وعلى القناة ١ - صفر، وعلى بلدية المحلة ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - ١، وعلى سيراميكا ٢ - ١، وعلى الزمالك ٢ - صفر، وعلى دجلة ٢ - صفر، وتعادل مع الإسماعيلي ١ - ١ وخسر ركلات الترجيح ٤ - ٥، مسجلًا ١٩ هدفًا مقابل ٥ أهداف في مرماه.

 

الجهاز الفني لفريق أهلي 2009

 

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٩ بالأهلي كلا من ياسر محمدين مديرًا فنيًا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

 

 

كرة اليد، موعد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

زي النهارده، الأهلي يخسر النهائي أمام الوداد المغربي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الأهلى 2010 الأهلي اخبار الأهلي الاهلي اليوم اخبار الرياضة

مواد متعلقة

كرة اليد، موعد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

انقسام داخل الأهلي حول قرار الدفع بموديست أساسيا أمام المقاولون الليلة

الدوري المصري، تعرف على غيابات الأهلى عن مباراة المقاولون العرب

الدوري المصري، محاضرة ختامية من كولر للاعبى الأهلى استعدادا لمباراة المقاولون العرب

الأكثر قراءة

بشرى سارة من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

بعد تسريب وثيقة سرية تكشف استعداد جيشها للحرب، وزير خارجية دولة عربية يحذر من اشتعال المنطقة

ضبط عاطل حرض على قتل زوجته وحاول غسل 15 مليون جنيه حصيلة ثروتها

جيش الاحتلال يعلن ممرا آمنا لأهالي غزة لمدة 3 ساعات

كواليس استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي أمام المقاولون اليوم

القبض على حارس عقار وابنته سرقا مبالغ طائلة من داخل شقة بالمقطم

أخبار مصر: أمريكا تلوح لإسرائيل بـ 11 نوفمبر، متظاهرون يعترضون سفينة حربية أمريكية، فضيحة وزير خارجية كرواتيا مع نظيرته الألمانية

بدء وصول الوفود المشاركة في اجتماع عمان - غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة حديثة تكشف تصميم جسم نجم البحر

زئير الشمس، زقزقة الأرض، وكالة ناسا تجمع أصوات الكواكب

طبيب الأسنان أنقذ حياة عارضة الأزياء

العاصفة سيران تجتاح غرب أوروبا، والفيضانات تقتل 5 أشخاص في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

أسعار الشوفان اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 دول أعلنت سحب سفرائها من دولة الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السحر في المنام وعلاقته بالمكر والخداع والسلوكيات الفاسدة

علي جمعة: ادعوا لإخوانكم المدافعين عن الأقصى

أذكار الصباح مكتوبة، تعرف على فوائد المواظبة على أدعية القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية