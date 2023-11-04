السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

الزملوط يستقبل القباج لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات في الوادي الجديد

وزيرة التضامن الاجتماعي،
وزيرة التضامن الاجتماعي، ڤيتو

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها للمحافظة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز الفرافرة، بحضور حسن مصطفى مساعد الوزيرة للاستثمار وتنمية الموارد، والدكتور محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري ومصطفى إسماعيل أمين عام الجمعية الشرعية الرئيسية، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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واستهلت الوزيرة زيارتها بتفقد مبنى مركز التأهيل الاجتماعي بمدينة الفرافرة الذي تم إنشاؤة بتكلفة ٢٢ مليون جنيه ويضم وحدات اكتشاف مبكر وتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة ووحدات تخاطب وسمعيات وورش تدريب وحضانة للأطفال، حيث أشارت الوزيرة إلى وضع خطة لتجهيز وتأثيث المبنى تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، وتخصيص مساحة شمال المركز لإنشاء حديقة ملحقة لخدمة رواد المركز.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، تنظيم قافلة طبية مجانيه، غدًا الأحد، بمستشفى الفرافرة المركزي، وذلك بالتنسيق مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، في إطار حرص المحافظة على تقديم رعاية طبية متميزة لأهالي المحافظة.
وعلي صعيد منفصل واستجابةً لمطالب عدد من المواطنين بمحافظة الوادي الجديد، ومراعاةً للجانب الإنساني لعدد من الشباب المقبلين على الزواج من الحاجزين والعاملين بأحد قاعات المناسبات بمدينة الخارجة،  الصادر قرار بغلقها لمدة شهر؛ وذلك لمخالفة القواعد القانونية للتشغيل.

وقرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،  الإكتفاء بتوجيه إنذار للقائمين على تشغيل القاعة، والتشديد على الإلتزام بضوابط التشغيل وعدم إزعاج السكان بالأحياء المجاورة، مع التأكيد على المرور الدوري على كافة القاعات للتأكد من مدى إلتزامها بهذه الضوابط.

وتقدم المحافظ بخالص التهاني القلبية للجميع، متمنيًا لهم حياة سعيدة مباركة.

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الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الوادي الجديد مدينة الفرافرة مستشفي الفرافرة المركزي

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