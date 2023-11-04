السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ حملات مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

حملات مُكبرة لإزالة
حملات مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية،فيتو

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية اليوم حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضى  الزراعية فى المحافظة.

 

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية وفى إطار توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة.

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شن حي العجمي برئاسة هدي أبو كليلة حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة سقف خرساني بالدور الأرضي بشاطئ النخيل وكذلك إزالة حوائط روف بدون سقف بشارع نادي الضباط فضلًا عن إزالة حوائط داخل محل بشاطئ النخيل كما تم إزالة عقار مكون من ثلاثة أدوار بشارع الحنفية البيطاش بالإضافة إلى إزالة أسوار وحجرتان داخل أرض بشارع نادي الجمارك وإزالة روف بمنطقة أبو تلات قبلي كما تم إزالة أسوار وعدد 2 بوابة خرسانية بمنطقة أم زغيو وإزالة الدور الرابع بأحد العقارات بشارع الحنفية فضلًا عن إزالة الدور الثالت علوي بأحد العقارات بشارع الحنفية وإزالة سور فيلا مخالف بشارع الروضة الخضراء وأيضا إزالة سور بوابة خرسانية بشارع خير الله وإزالة أسوار قطعة أرض بوصلة أم زغيو

وقاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، حملة إزالة مكبرة تم خلالها إزالة 22 مخالفة بناء بدون ترخيص وتعديات على أراضي زراعية مقامة على مساحة 4 آلاف متر، من بينهم 3 جمالونات و4 متغيرات مكانية بالطريق الدائري وأبيس الثانية.

وشهد حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مُكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بعزبة حوض 10 حيث تم إزالة مبني مخالف علي مساحة 100م وإزالة مبني أرضي علي مساحة 130م  بعزبة جون.

وقام حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مُكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف بقرية أبيس 8 تتمثل في إزالة ١٥٠م حوائط من الطوب الأبيض علي مساحة 150م وإزالة اعمدة بمبني غير مكتمل علي مساحة 150م فضلًا عن إزالة سملات خرسانية علي مساحة 350م بالإضافة إلى إزالة حوائط خرسانية بأمتداد 150م.

كما  نفذ حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مُكبرة تمكنت من إزالة 10 متغيرات مكانية بحوض صبحي البحيري والتوفيقيه وخورشيد كما تم إزالة حالتي تعدي علي  4 قيراط من الأراضي الزراعية.

وواصل حى العامرية أول برئاسة السيد موسي حملاته لإزالة أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة أعمال بناء مخالفة لأسوار من الطوب الأبيض بمنطقة مساكن الحرية فضلًا عن إيقاف أعمال بناء دور أول علوى بدون ترخيص بشارع جراج السني.

بينما قام حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفه حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال مخالفة وإزالة سقف خرساني والتحفظ على مواد البناء بأحد العقارات بمنطقة اللبان.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

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الاسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حملة مكبرة

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