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ثقافة وفنون

صور جديدة من فيلم THE BIKERIDERS قبل عرضه في السينمات

The Bikeriders، فيتو
The Bikeriders، فيتو

 The Bikeriders، نشرت عدد من المواقع الفنية صور جديدة، رسمية من فيلم The Bikeriders، يظهر فيها كلا من، الممثل المرشح للأوسكار أوستون باتلر، وجودي كومر، وتوم هاردي، وذلك قبل أيام من طرح الفيلم، في صالات السينما بتاريخ 1 ديسمبر ٢٠٢٣.

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فيلم THE BIKERIDERS يحصل على تقييم 90% من Rotten Tomatoes

حصل أوستن باتلر الجديد، على تقييمات أولية ممتازة، ووصلت نسبة تقييم فيلم THE BIKERIDERS، لـ90٪ من موقع التقييمات الأشهر حول العالم Rotten Tomatoes، ومن المقرر طرح فيلم The Bikeriders، رسميا في صالات السينما بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٣.

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تفاصيل فيلم The Bikeriders

 واختار المخرج جيف نيكولز، أبطال فيلمه The Bikeriders، بعناية شديدة، حيث حرص على إسناد البطولة للممثلين الذي رآهم في شخصيات الفيلم وهم، الممثل الشهير توم هاردي، والممثل الشاب أوستن باتلر، والممثلة جودي كومر.

وانتهى مؤخرا، تصوير مشاهد فيلم The Bikeriders، والذي بدأ في أكتوبر من العام الماضي، الفيلم مستوحى من تصوير داني ليون، الذي اشتهر بتصوير مجموعات خارجية للراكبي الدراجات النارية، وكان داني ليون منخرطًا في حركة الحقوق المدنية، كما سافر لعدة شهور طويلة مع نادي Chicago Outlaws للدراجات النارية.

قصة فيلم The Bikeriders

 فيلم The Bikeriders  لا يدور في الواقع عن تجربة ليون مع Chicago Outlaws، ولكنه قصة خيالية عن عصابة دراجة نارية، حيث يحكي الفيلم قصة أصلية تدور أحداثها في الستينيات بعد ظهور نادي خيالي للدراجات النارية في الغرب الأوسط، بالنظر إلى حياة أعضائه، يتطور النادي على مدار عقد من الزمن من مكان تجمع للغرباء المحليين إلى عصابة أكثر شرًا، مما يهدد أسلوب الحياة الفريد للمجموعة الأصلية ".

 

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فيلم THE BIKERIDERS يحصل على تقييم 90% من Rotten Tomatoes

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