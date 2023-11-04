السبت 04 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 3000 لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة (صور)

جانب من الحملة التموينية
جانب من الحملة التموينية بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بحملة تموينية على محطات الوقود بمركز دمنهور، وذلك لتجنب البيع في السوق السوداء، واستغلال المواطنين داخل نطاق مراكز محافظة البحيرة، بعد اعلان عن ارتفاع الوقود مؤخرا.

حيث  أسفرت الحملة  عن ضبط 3000 لتر بنزين تم تجميعها داخل أحد محطات الوقود بغرض إعادة البيع بالسوق السوداء. 

كانت تشكلت الحملة برئاسة مجدي الخضر - وكيل وزارة التموين بالبحيرة،و  مفتاح عبد اللطيف - مدير عام التجارة الداخلية، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

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وتواصل الأجهزة الرقابية بالبحيرة حملاتها على مدار الساعة لضبط المخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادات التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لأرصدة المواد البترولية بكافة محطات الوقود بنطاق المحافظة، ومدى إنتظام العمل بها مع إتخاذ كافة الإجراءات لمنع التلاعب بالأسعار والإلتزام بالأسعار الرسمية المحددة من قِبل الجهات المعنية.

 

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تموين سولار وقود البحيرة دمنهور

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