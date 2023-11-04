السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

تحرير 25 محضرًا تموينيًا لمخابز بلدية مخالفة بالبحيرة (صور)

حملات تموينية بمحافظة
حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية بمراكز حوش عيسى وشبراخيت وكفر الدوار.

 

وأسفرت عن ضبط مخبزين بمركز شبراخيت لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين.

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حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو
حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

وبحملة مماثلة بمركز كفر الدوار تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 19 جرام فى الرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزبن تصرفا فى 15شيكارة دقيق بلدى مدعم ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

وبمركز حوش عيسى تم ضبط 3 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو


ويأتي ذلك إستمرارًا للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وايضا في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو إحتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.

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حملات تموينية البحيرة مديرية التموين بالبحيرة تحرير محاضر تموينية شبراخيت نائب محافظ البحيرة

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