السبت 04 نوفمبر 2023
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رياضة

ريال مدريد يدرس التعاقد مع لاعب برشلونة الأسبق

جريمالدو، فيتو
جريمالدو، فيتو

تسعى إدارة نادي ريال مدريد للتعاقد مع لاعب سابق في صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لدعم مركز الظهير الأيسر.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد يرغب بقوة في التعاقد مع ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ في الصيف المقبل، لدعم مركز الظهير الأيسر، لكن إبرام هذه الصفقة ليس سهلا.

وكشفت الشبكة أن الملكي يضع خطة بديلة حال تعقد إتمام صفقة ديفيز، من خلال التوقيع مع أليخاندرو جريمالدو من باير ليفركوزن، والذي كان لاعبا سابقا في برشلونة خلال الفترة من 2008 وحتى 2016.

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وأشارت إلى أن المثير في هذه الصفقة أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، يسعى أيضا لضم جريمالدو كبديل للاعب أليخاندرو بالدي في مركز الظهير الأيسر.

وخاض جريمالدو 14 مباراة مع باير ليفركوزن، حيث أحرز 5 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة، رغم أنه يلعب في مركز الظهير الأيسر، وتبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو.

ريال مدريد يستقر على بيع ظهيره الأيسر

وذكرت شبكة "ريليفو" أن نادي ريال مدريد استقر على البحث بجدية عن عروض لبيع الفرنسي، فيرلان ميندي، ظهير أيسر الفريق.

وأضافت أن ما يعرقل المحاولات، أن ميندي  يشعر بالسعادة لتواجده في ريال مدريد، ويرتبط بتعاقد ينتهي في صيف 2025.

وتابعت: "النادي الملكي أخرج فيرلان ميندي تماما من حساباته في الموسم المقبل، بخلاف سعيه لضم ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر بايرن ميونخ".

ولفتت إلى أنه على الرغم من غياب اللاعب الفرنسي عن 29 مباراة منذ يوليو 2022، فإنه يحظى بثقة كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد.

ولم يستفد ريال مدريد كثيرا من الظهير الفرنسي بسبب كثرة إصاباته، حيث شارك أساسيا 4 مرات فقط هذا الموسم في الدوري، وتعرض لإصابة جديدة في المباراة الأخيرة ضد برشلونة بالكلاسيكو.

وكان ريال مدريد، تحرك لدعم الجبهة اليسرى، في الصيف الماضي بالتعاقد مع فيران جارسيا.

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