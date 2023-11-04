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رياضة

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وريال سوسيداد بالدوري الإسباني

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

الدوري الاسباني، يستعد نادي برشلونة لخوض مباراة  هامة أمام  ريال سوسيداد ضمن  الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023/2024.

ويستعد نادي برشلونة لخوض مباراة مهمة بعد الخسارة في الجولة الماضية في الكلاسيكو أمام نادي ريال مدريد بهدفين مقابل هدف،وعلى الجانب الاخر يسعى نادي ريال سوسيداد للإستمرار بالأداء المميز الذي يقدمة في الموسم الحالي ومحاولة التوجة للمربع الذهبي.

ترتيب برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني


ويحتل نادي برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة بعدما خسر في الجولة الماضية أمام نادي ريال مدريد ولم يحصل علي أي نقاط، كما إستطاع نادي برشلونة الفوز في 7 مباريات والتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراة واحدة فقط في الدوري الإسباني.

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أما عن نادي ريال سوسيداد فهو يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعدما حقق الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 أخري وخسر في مبارتين، ويسعي للإستكمال بهذا الأداء المميز بالنسبة لة كفريق متواضع من أجل الصعود للمراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة


ويستضيف ملعب “أنويتا” مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم السبت ا023 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما سيتم نقل المباراة عبر قناة “بي إن سبورت 1” كما سيتم التعليق عليها من خلال “حسن العيدروس.

 

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال سوسيداد

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إينجو مارتينيز - بالدي.

في خط الوسط: جوندوجان - جافي - بيدري.

في خط الهجوم: فيران توريس - ليفاندوفسكي - جواو فيليكس.

فيما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن لاعب وسط برشلونة بيدري جونزاليس، شارك في المران الجماعي، اليوم الجمعة، ليتأكد تعافيه تماما من الإصابة.

وأشارت إلى أن بيدري، أدى التدريب كاملا لليوم الثالث على التوالي، بعد تعافيه من إصابة في الفخذ الأيمن، تعرض لها في أواخر أغسطس الماضي.


وأضافت أن بيدري سيكون جاهزا لتعزيز صفوف البارسا بعد غياب دام 71 يوما، وسينضم للقائمة التي ستخوض مباراة ريال سوسيداد، غدا في الدوري.

في المقابل، لم يشارك لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، في المران الجماعي، لعدم تعافيه بشكل تام من إصابته في الكاحل الأيمن.

ولفتت إلى أن دي يونج، ستتأجل عودته عند مواجهة شاختار دونتسيك الأوكراني، يوم الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

وختمت موندو ديبورتيفو تقريرها بأن سيرجي روبيرتو، لم يتخلص أيضا بعد من إصابته في الساق اليمنى.

 

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