السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

تحرير 25 محضرا تموينيا متنوعا لمخابز مخالفة بالبحيرة

جانب من الحملة التموينية
جانب من الحملة التموينية بالبحيرة

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر، عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين والخارجين عن القانون داخل نطاق مراكز محافظة البحيرة لتأكيد على التزام التجار بعدم التلاعب بالأسعار وأصحاب المخابز  بعدم إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

أسفرت الحملة بمركز شبراخيت عن ضبط مخبزين لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل، و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين.

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وبحملة مماثلة بمركز كفر الدوار، تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 19 جراما فى الرغيف الواحد، وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه، وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين، ومخبزبن تصرفا فى 15 شيكارة دقيق بلدى مدعم ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف. 

وبمركز حوش عيسى، تم ضبط 3 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية،والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز، والأسواق،والمحلات، والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق، والتأكد من جودة السلع، وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي. 
 

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تموين البحيرة دمنهور شبراخيت مخبز

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