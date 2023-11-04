السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

أمسية شعرية إبداعية على مسرح أوبرا دمنهور الإثنين المقبل

أوبرا دمنهور، فيتو
أوبرا دمنهور، فيتو

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر أمسية شعرية فى السابعة مساء الاثنين القادم 6 نوفمبر على مسرح أوبرا دمنهور، وذلك ضمن نشاط الادارة العامة للنشاط الثقافي والفكري بمشاركة مجموعة من شعراء دمنهور عمرو الشيخ واحمد شلبي وصلاح اللقاني وبهجت صميدة ويديرها الشاعر ومحمود شرف.


ويشارك بالأمسية نخبة من الشعراء المبدعين الذين أصدرت لهم دواوين متعددة وحصلوا على جوائز  عديدة، حيث إن لهم باع كبير في مجال الشعر  وقدموا العديد من المؤلفات الشعرية المتنوعة.

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يقدم الشعراء باقة من أعمالهم الشعرية المتنوعة التى تستسيغها الأذن من خلال استخدامِ الوزن الشعري والقافية الذي يشكل كلاما موزونا تحتوى على معانى عميقة يمكن من خلالها تنمية الوعى والثقافة وصقل المعرفة، حيث يعتبر الشعر وثيقة يمكن من خلالها التعرف على أحوال العرب الماضية، بالإضافة إلى تاريخهم وثقافتهم وحياتهم العامة.

وفي إطار منفصل، نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة (إدارة التدريب والمشروعات - تمكين الشباب) بالتعاون مع الادارة المركزية لتمكين الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان مصر، ومؤسسة تدريبات، أنشطة أندية السكان، جلسة غناء لفريق شمندورة عن تنظيم الأسرة ضمن انشطة اندية السكان بمركز بسنتواي بأبوحمص بالأمس.

ويهدف المشروع إلى رفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والفعاليات الرياضية وجلسات الغناء والعروض المسرحية للشباب بأندية السكان ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الانجابية ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، صحة المراهقين، زواج الاطفال، تنظيم الاسرة وختان الاناث.

يقوم بتنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع كما أن اندية السكان تعمل كمراكز رفع وعي مجتمعي داخل مراكز الشباب بالمحافظات وقرى حياة كريمة، فهي اماكن مجهزة للقيام بالأنشطة التدريبية التي تقدم باستخدام تقنيات الرياضة والمسرح التفاعلي والغناء والافلام، وذلك بهدف الوصول إلى جميع مراكز الشباب.

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رياضة البحيرة تنفذ مشروع أندية السكان بمركز شباب حياة كريمة بالمحافظة (صور)

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