السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين بمكتبه لبحث شكواهم

محافظ قنا يواصل استقبال
محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين بمكتبه لبحث شكواهم،فيتو

 واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ استقبال المواطنين بمكتبيهما، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتى ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

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حيث استقبل محافظ قنا المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حدة، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

ومن جانبه وجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

 

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اللواء أشرف الداودى محافظ قنا معاش تكافل وكرامة محافظ قنا قنا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

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