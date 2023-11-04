ميسي يفضل نجم بايرن ميونخ ولاعب برشلونة على جود بيلينجهام

جاء الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، في الاختيار الثالث لدى ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، الفائز مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب.

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن تصويت ميسي لجائزة (كوبا) لأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2023، حيث اختار جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ في المركز الأول.

وفي المركز الثاني، اختار ميسي، زميله السابق في برشلونة، بيدري، ثم جود بيلينجهام نجم الملكي، في المركز الثالث.

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وكان جود بيلينجهام (20 عاما) قد فاز بجائزة أفضل لاعب شاب، فيما حل النجم الإنجليزي في المركز 18 بسباق الكرة الذهبية.

نقاط العشرة الأوائل في سباق الكرة الذهبية

وأزاحت المجلة، الستار عن نقاط العشرة الأوائل في سباق الكرة الذهبية، الذي تصدره ميسي ب 462 نقطة، ثم هالاند 357 نقطة، وكيليان مبابي 270 نقطة.

وفي المركز الرابع، تواجد دي بروين (100 نقطة)، وخلفه رودري (57 نقطة)، وفينيسيوس جونيور (49 نقطة)، وجوليان ألفاريز (28 نقطة)، وأوسيمين (24 نقطة)، وبرناردو سيلفا (20 نقطة) ومودريتش (19 نقطة).

لاعب يوناني يتفوق على ميسي

نجح اليوناني يورجوس ياكوماكيس، مهاجم فريق أتلانتا يونايتد الأمريكي، في التفوق على النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي، المتوج أخيرًا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة.

وجاء تفوق اللاعب اليوناني ياكوماكيس على حساب البرغوث ميسي، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأمريكي.

وحلّ ميسي (36 عامًا) في المركز الثاني، رغم مساهمته في إحراز فريقه لقب كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية في أغسطس الماضي.

ولم يخض ميسي، المتوج مع منتخب بلاده بمونديال قطر العام الماضي، سوى 6 مباريات فقط مع إنتر ميامي، حيث أبعدته الإصابة عن فريقه الذي فشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

وخاض ميسي مباراته الأولى في الدوري الأمريكي يوم 26 أغسطس الماضي كبديل في الشوط الثاني، وسجّل خلال الفوز على نيويورك ريد بولز 2-0، ليضع حدًا لسلسلة من 11 مباراة لفريقه من دون فوز.

في المقابل، توج المهاجم الدولي ياكوماكيس (28 عامًا) القادم من سلتيك جلاسكو الاسكتلندي (2021-2023)، وأمضى معظم مسيرته في اليونان، بجائزة أفضل لاعب جديد بعد تسجيله 17 هدفًا هذا الموسم مع أتلانتا.