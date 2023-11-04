السبت 04 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

افتتاح مؤتمر النقل الذكى بحضور كبار المسؤولين، غدًا

وزير النقل
وزير النقل

يبدأ غدًا الأحد، المؤتمر الدولى للنقل الذكى بحضور كبار المسؤولين فى الدولة ومسؤولين عن النقل بعدد من الدول.

أعلنت وزارة النقل، أنه تم التنسيق من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لتوفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023. 

المؤتمر الدولى للنقل الذكى 

ويقام المعرض تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023  وذلك من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض، توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض، بالإضافة لربط  محور المشير ببوابات المعرض بخدمة الأتوبيس الترددي.

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كما تم التنسيق من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري احدى شركات وزارة النقل وشركات نقل الركاب التابعة لها  (إيجي باص – غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – شرق الدلتا للنقل والسياحة) بتوفير أتوبيسات لنقل زائري المعرض يوميًا (الساعة 8 صباحا والعودة بهم الساعة 5 عصرا) وذلك من (الفيوم – بني سويف – الاسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الإسماعيلية – السويس – المنصورة -الزقازيق - فاقوس).

 

 

 

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