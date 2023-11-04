وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربى) إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي وذلك فى إطار حرص سيادته على التواجد بشكل مباشر بالشركات والوحدات التابعة للإطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية.

الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بشركة ابو زعبل

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربى الزيارة التفقدية بعقد إجتماع مع المهندس خالد زكى رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة ومساعديه وأعضاء مجلس إدارة الشركة وبعض رؤساء القطاعات، حيث قام رئيس الشركة بإجراء عرض تقديمي تضمن الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، كما تم إستعراض الخطط المستقبلية للشركة والخاصة بزيادة الإنتاجية وتطوير الأداء.

وخلال الإجتماع اشار الوزير " محمد صلاح " إلى أن الشركة ( م /300 الحربى ) تعد من أحدث الشركات التابعة للوزارة ويعتمد العمل بها على أحدث التكنولوجيات والتقنيات المعمول بها فى عالم الصناعة، مضيفًا أن الشركة تضم أربع مصانع وهي (مصنع إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، مصنع إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة، مصنع إنتاج الذخيرة المتوسطة، مصنع تجميع وتعبئة الذخائر المتوسطة والقنابل)، وتضم الشركة أحدث ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقميCNC والتيِ يعمل بعضها بنظام (الروبوت).

كما تمتلك الشركة ماكينات متعددة المحاور Multi-Spindle والتي تفوق قدرتها الإنتاجية أكثر من عشرةِ أضعاف الماكينات العادية، وتضم أيضًا عدة معامل مختلفة بها أحدث الأجهزة والمعدات من كبرى الشركات العالمية والتي يتم إستخدامها لعمل القياسات والتحاليل اللازمة علي جميع المواد والخامات المستخدمة قبل بدء العملية الإنتاجية، كما تم تطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة علي أحد خطوط الإنتاج بالشركة.

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جولة تفقدية بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة

وعقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بجولة تفقدية بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة شملت المرور على عدد من خطوط الإنتاج، وحرص خلال الجولة على الحديث عن قرب مع العاملين بالشركة والاستماع إلى مطالبهم وتفقد أحوالهم.

وأوضح الوزير "محمد صلاح" لهم أن الشركة يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى، مؤكدًا تقديره لإمكانيات ذوي الخبرة من العاملين القدامى بالشركة وإيمانه بقدرات الشباب على الإبتكار، مشجعًا جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب وتبادل الخبرات والمعرفة من أجل رفعة شأن الشركة.

توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة

وبدوره أشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أصدر مجموعة من التوجيهات خلال الجولة التفقدية للشركة على رأسها ضرورة السعي الدائم نحو توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بخطوط إنتاج الشركة (مصنع 300 الحربي) بما يمكّن من تعظيم دورها الرئيسي في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة وكذا دورها في المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

طرح الأفكار البحثية التي تخدم العملية التصنيعية

ووجّه بأهمية قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بعقد اللقاءات الدورية مع العاملين للاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم للتطوير وتشجيعهم على طرح الأفكار البحثية التي يمكن أن تخدم العملية التصنيعية.

ورافق الوزير خلال الجولة التفقدية المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامي الوزير والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس وائل المكي رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والمهندس أشرف حلمي رئيس قطاعات المشروعات والمحاسب عمرو عبد المنعم رئيس القطاعات المالية والإقتصادية ومحمد أحمد درويش رئيس قطاعات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي والدكتور مهندس عماد عسكر المشرف على قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا والمحاسب سيد عثمان القرطبي رئيس قطاعات التسويق والمبيعات ومحمد فتحي رئيس قطاع الأمن وإبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.