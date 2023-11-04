السبت 04 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أوبريت راجعين يصل إلى مليون مشاهدة بعد 3 أيام من عرضه

راجعين،فيتو
راجعين،فيتو

وصل أوبريت “راجعين” إلى مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات “يوتيوب” بعد ثلاثة أيام من طرحه على الموقع وحتى الآن.

 

ونال الأوبريت إهتمام كبير في الأيام الأخيرة منذ طرحه وحتى الآن، حيث شارك فيه نخبة كبيرة من نجوم الراب الشباب.

 

وكانت أغنية “راجعين”، التي شارك فيها 25 مغنيًا وموسيقيًّا من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد تصدرت تريند “اليوتيوب”، وذلك بعد طرحها بساعات قليلة.

 

أغنية «راجعين»، هي أنشودة وطنية تجسد الصمود والمقاومة والنضال الفلسطيني الذي لا يلين.

أشرف على التوزيع الموسيقي ناصر البشير، الموزع الأردني والعازف على عدة آلات، بمشاركة المغني وكاتب الأغاني والملحن المصري مروان موسى، والموزع عمرو الشوملي.

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وتسعى الأغنية إلى إطلاق نداء عالمي من أجل العدالة والتضامن، ودعم النضال والحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني.

 

وكان عصام النجار قد نشر برومو قصيرًا للأغنية عبر حسابه على موقع الصور إنستجرام وعلق قائلا: “لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم! اجتمع 25 فنانًا وفنانة من الوطن العربي لإنتاج أغنية “راجعين” – نشيد للصمود الثابت، ودعوة للوحدة والعدالة والحرية في فلسطين. سيتم التبرع بجميع إيرادات الأغنية لصالح صندوق إغاثة أطفال فلسطين.. #راجعين”.

 

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