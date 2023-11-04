السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

حملة مكبرة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بحي الجمرك في الإسكندرية

حملة مكبرة لضبط الأسواق
حملة مكبرة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار،فيتو

شنت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك غرب محافظة الإسكندرية حملة مكبرة لمراقبة الأسواق  والاسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة على المخالفين بالمحافظة. 
 

ياتى ذلك فقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بتكثيف الحملات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم إستغلال المواطنين  وبناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك
 

ياتى ذلك بوجود مسئولي الصحة والتموين، والإدارات المعنية بالحي من مديري إدارة إشغال الطريق واللجان والمجالس،  المتابعة الميدانية ، ورخصالمحلات، وبتنسيق مدير إدارة اللجان والمجالس.

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حيث تم التفتيش على الأسواق والمرور بشارع السيد محمد كريم، وأسفرت الحملة عن تحرير ٣ محاضر من قبل مسئول التموين، ٢محضر صحة، سحب  عينة غذائية من قبل مسئول الصحة وتحصيل ٤٠٠٠ جنيهًا غرامة فورية.

وجاري متابعة الحملات لفرض الإنضباط وردع المخالفين بنطاق الحي

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الاسكندرية حي الجمرك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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