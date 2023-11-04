السبت 04 نوفمبر 2023
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دين ودنيا

بدء مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع في مسجد الإمام الحسين (بث مباشر)

مقرأة كبار القراء
مقرأة كبار القراء

 تنطلق بعد قليل مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع المدني بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لأعلام القراء من دولة التلاوة المصرية، برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح، وقد حضر كل من: القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ كارم الحريرى، والقارئ الشيخ محمود الصعيدي، والقارئ الشيخ أحمد عبد الهادي.

وستبدأ القراءة من قول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" (سورة النور).

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مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع 

 وذلك بإشراف الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا، والدعوة عامة ومفتوحة للجميع.

الأنشطة المتصلة بخدمة القرآن الكريم من وزارة الأوقاف 

 وفي سياق متصل أوضحت وزارة الأوقاف أنه في إطار الاهتمام  بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإكرامًا لأهل القرآن وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله (عز وجل) وخدمة الوطن فتم إنفاق أكثر من 31 مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال النصف الأول من العام المالي 2023 / 2024م.

ويأتي ذلك في ضوء زيادة الأنشطة المتصلة بخدمة القرآن الكريم، واستحداث العديد من الأنشطة، منها: مراكز التلاوة، مجالس الإقراء على كبار القراء، ومقارئ كبار القراء، ومقارئ الجمهور، ومقارئ الأئمة النموذجية، ومقارئ السيدات، ومقارئ الواعظات.

 

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مقرأة كبار القراء رواية ورش عن نافع المدني رواية ورش مسجد الامام الحسين

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