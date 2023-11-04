السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط يلتقي أعضاء فريق مراكز شباب مصر ويعلن تنفيذ رحلات ميدانية للمشروعات التنموية

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي اعضاء فريق مراكز شباب مصر، فيتو

 

  
التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعضاء فريق مراكز شباب مصر التابع لمديرية الشباب والرياضة وذلك ضمن اللقاءات والجلسات الحوارية التي تنظمها المحافظة لدعم وتمكين الشباب فى كافة القطاعات،تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة في كافة القطاعات ورؤية مصر 2030.

 

فريق مراكز شباب مصر 


حيث بدأ اللقاء بالسلام الوطني ثم كلمة الوزير المحافظ والتي رحب فيها بكافة الحضور،موجهًا الشكر لاعضاء فريق مراكز شباب مصر بالمحافظة على مشاركتهم فى اللقاءات الشبابية وتنظيم الفعاليات المتنوعة بالمحافظة معلنا تكريمه المتميزين منهم في كافة الانشطة لحثهم على الجد والاجتهاد.

Advertisements

 

المبادرة الرئاسية حياة كريمة 


وتم خلال اللقاء الاستماع إلى أراء الشباب والتي تضمنت محاور رئيسية هامة حول التوعية بالمبادرات الرئاسية فى كافة المجالات وخاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأثرها المجتمعي والمعيشي على المواطن المصري ومناقشة المقترحات والقضايا المتعلقة بملف تمكين الشباب الذي توليه القيادة السياسية أولوية كبيرة بجانب مناقشة أركان وأهداف الجمهورية الجديدة والدور المحوري للمرأة المصرية في الحياة السياسية وكذلك التعرف على أفكار الشباب وزيادة الترابط فيما بينهم وتعزيز قيم الانتماء للوطن والمسئولية المجتمعية.

IMG-20231104-WA0002
IMG-20231104-WA0002
IMG-20231104-WA0000
IMG-20231104-WA0000
IMG-20231104-WA0001
IMG-20231104-WA0001

 

تنفيذ رحلات مجانية للمشروعات 


ووجه محافظ أسيوط وجميع الشباب المشارك فى اللقاء رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الانجازات والمشروعات القومية والتنموية التي تم ويجري تنفيذها على أرض المحافظة بصفة خاصة وجميع محافظات الجمهورية بصفة عامة وتبنيه المشروع القومي لتنمية الصعيد والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى ومبادرة "حياة كريمة" لافتًا إلى أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية لكافة مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمدارس من خلال تنفيذ زيارات ورحلات ميدانية للوقوف على المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ومشاهدة حجم الإنجازات وأهمية تلك المشروعات وربط المنظومة التعليمية بما تشهده مصر من إنجازات في كافة القطاعات لتحقيق حياة كريمة للمواطنين والنهوض بالخدمات المقدمة لهم.

 

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي المتغيرات المكانية ويوجه بإزالة فورية للتعديات

محافظ أسيوط وأعضاء برلمان طلائع الشباب يقفون دقيقة حداد على أرواح ضحايا إعصار دانيال


واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – أهم المشروعات التنموية التي تم ويجري تنفيذها على أرض المحافظة في كافة القطاعات وبخاصة المشروعات التنموية والخدمية التي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وخاصة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي يجري خلال مرحلته الحالية تنفيذ 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه ويجري تنفيذ مشروعات الأسواق الحضارية النموذجية ووحدات الإطفاء والمواقف النموذجية بقرى حياة كريمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها بناءًا على البروتوكول الذي تم توقيعه مع الأبنية التعليمية للإشراف على تنفيذ 14 مشروع تم تنفيذها بالمرحلة الأولى من مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف النموذجية ونقاط الأطفاء حيث تم استلام عدد 5 مواقف نموذجية لسيارات الأجرة و5 أسواق حضارية و4 نقاط إطفاء بإجمالي 14 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 74 مليون و793 ألف جنيه في إطار سلسلة الإنجازات المتتالية التي تشهدها مراكز ومدن المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والقرى الأكثر احتياجًا وجاري تشغيلهم فعليًا لتصبح ملموسة على أرض الواقع وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المشروعات للمواطنين لافتًا إلى إنه جاري العمل ب 2000 مشروع بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه حتى الآن ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري 
وأعلن محافظ أسيوط استجابته لمقترحات الشباب الخاصة باستمرار عقد اللقاءات الدورية للتواصل مع الشباب بمختلف مراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بالشباب بإعتبارهم طاقة الوطن التي يجب استغلالها من أجل البناء والعمل ورفعة الوطن بطاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط البروتوكول الرئيس عبدالفتاح السيسي الشباب والرياضة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية حياة كريمة تمكين الشباب حياة كريمة رؤية مصر 2030 عصام سعد محافظ أسيوط محافظ أسيوط مديرية الشباب والرياضة

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يعقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة مشاكل المواطنين

تنظيم ملتقى توظيفي بأسيوط لتوفير 2600 فرصة عمل للشباب

جامعة أسيوط تعلن نوفمبر شهر الحلم الأخضر تحت عنوان "CoP28- Assiut"

مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي يناقش رسالة دكتوراه بجامعة أسيوط

جامعة أسيوط تختتم فعاليات المهرجان الرياضي الأول

محافظ أسيوط: تنفيذ خطة الرصف وصيانة الطرق وفقًا للمواعيد والمعايير المقررة

رفع 385 طن مخلفات وقمامة وتسوية شوارع 3 مراكز بأسيوط

خطة القوافل الطبية المجانية لشهر نوفمبر في 3 مراكز بأسيوط

الأكثر قراءة

بشرى سارة من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

ضبط عاطل حرض على قتل زوجته وحاول غسل 15 مليون جنيه حصيلة ثروتها

بعد تسريب وثيقة سرية تكشف استعداد جيشها للحرب، وزير خارجية دولة عربية يحذر من اشتعال المنطقة

القبض على حارس عقار وابنته سرقا مبالغ طائلة من داخل شقة بالمقطم

كواليس استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي أمام المقاولون اليوم

روحي فيك، تفاصيل الحكاية الجديدة من مسلسل 55 مشكلة حب

أخبار مصر: أمريكا تلوح لإسرائيل بـ 11 نوفمبر، متظاهرون يعترضون سفينة حربية أمريكية، فضيحة وزير خارجية كرواتيا مع نظيرته الألمانية

نهائي الدوري الأفريقي، تاريخ مواجهات الوداد ضد صن داونز

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة حديثة تكشف تصميم جسم نجم البحر

زئير الشمس، زقزقة الأرض، وكالة ناسا تجمع أصوات الكواكب

طبيب الأسنان أنقذ حياة عارضة الأزياء

العاصفة سيران تجتاح غرب أوروبا، والفيضانات تقتل 5 أشخاص في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

أسعار الشوفان اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 دول أعلنت سحب سفرائها من دولة الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السحر في المنام وعلاقته بالمكر والخداع والسلوكيات الفاسدة

علي جمعة: ادعوا لإخوانكم المدافعين عن الأقصى

أذكار الصباح مكتوبة، تعرف على فوائد المواظبة على أدعية القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية