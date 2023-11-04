السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

تنظيم ملتقى التوظيف الرابع للتشغيل من الجنسين فى أسوان

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فيتو

 أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تنظيم ملتقى التوظيف الرابع يوم الإثنين القادم 6 نوفمبر الجارى بقاعة شهر زاد بنادى أسوان الرياضى، والذى سيقام بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا بالتعاون مع مديرية العمل وذلك تحت رعاية حسن شحاته وزير العمل ومحافظ الإقليم.

يأتى ذلك من منطلق إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقضايا الشباب، وفى مقدمتها توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب بهدف القضاء على البطالة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، وخطط التنمية المستدامة،

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 أضاف أن الملتقى يهدف إلى توفير المئات من فرص العمل فى مختلف القطاعات والشركات الخاصة سواء داخل أو خارج المحافظة للشباب من الجنسين الذكور والإناث، ولكافة المؤهلات الدراسية والفنية بالتعاون مع كبرى الشركات من القطاع الخاص فى التخصصات المختلفة.

وحث أشرف عطية الشباب الأسوانى بضرورة المشاركة فى الملتقى التوظيفى الذى يفتح لهم آفاق واسعة لإختيار وظيفتهم المناسبة بالقطاع الخاص فى أفضل وأرقى الشركات، ويتيح لهم حرية المقارنة والتقديم للوظائف المتنوعة، ولاسيما فى ظل ملحمة البناء والتنمية التى تشهدها الجمهورية الجديدة من خلال المشروعات المتتالية بمختلف قطاعات العمل العام.

ومن جانبه أوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان بأن هذا الملتقى هو اللاحق للمتلقى السابق له، ليتم تنفيذه فى فترة وجيزة مما يعكس إهتمام الوزارة والمحافظة لتوفير فرص العمل وبشكل مستمر متى توافرت فى المشروعات والمنشآت المتنوعة، ومن خلال جهد مخلص مبذول لحصر فرص العمل بأعدادها ومواقعها لإستثمار العلاقات الطيبة مع القطاع الخاص لكسب الثقة وتوجهيه نحو إستيفاء فرص العمل الشاغرة لديه عن طريق مديرية العمل لضمان الحيادية والعدالة فى توزيع الفرص علي أبناء المحافظة.

 أضاف أن تنوع هذه الفرص حيث يشمل مختلف التخصصات العلمية والنظرية والفنية، وهى فرص حقيقية وتليق بالشباب الأسوانى الطموح.

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أسوان توظيف شباب المؤهلات الشركات

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