السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

الشيوخ يناقش تقريرا عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة، غدا

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة سوق الكربون- ضريبة الكربون.

 نظام أسواق الكربون الأكثر ملائمة لمصر

وجاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن نظام أسواق الكربون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري. 

Advertisements

 دعم عملية إقامة سوق كربون وطني

وشددت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ في تقريرها، على ضرورة دعم عملية إقامة سوق كربون وطني وتقوم أيضًا على دعم تحول قطاع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية بوصفه أكبر القطاعات إنتاجًا للانبعاثات.

تمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء

وطالب تقرير اللجنة، بضرورة قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وأيضًا سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها، وتسهم في دعم التحول الى المشروعات الخضراء. 

 التوسع في إصدار السندات الخضراء

وشددت اللجنة على ضرورة التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء، من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات.

 

وطالبت اللجنة بضرورة مراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعي، والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة، وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، إلى جانب العمل على توفير السياسات التي تؤدي إلى خفض الأنبعاثات بشكل حقيقي والتحول إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة. 

7 مطالب من المصدرين لهيئة الرقابة على الصادرات.. أبرزها إعفاء الصادرات المصرية من شهادة الكربون

الرقابة المالية تنظم ورشة عمل حول تعزيز سوق الكربون الطوعي

وشدد تقرير اللجنة على ضرورة تبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة في مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها، وتحديث التعليم الفني من حيث إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخي وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الكربون الطاقة التنمية الاقتصادية الشيوخ أسواق الكربون الكهرباء

مواد متعلقة

7 مطالب من المصدرين لهيئة الرقابة على الصادرات.. أبرزها إعفاء الصادرات المصرية من شهادة الكربون

الرقابة المالية تنظم ورشة عمل حول تعزيز سوق الكربون الطوعي

الخشت: تطوير ثقافة خفض الكربون أمر بالغ الأهمية للتنمية المستدامة

خبير أسواق مال يكشف عن أهمية شهادات الكربون لتطوير سوق الأوراق المالية المصري

الأكثر قراءة

شاهد، بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون مساء اليوم

أول تعليق من الاحتلال على قرار تركيا باستدعاء سفيرها من تل أبيب

أول تعليق من تركي آل الشيخ على انتقادات بنائه لمجسمات الحضارة المصرية بموسم الرياض

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مساء اليوم 4-11-2023

الاحتلال: مليون دولار تكلفة التصدي لصاروخ المقاومة عياش 250 تجاه إيلات

أبو عبيدة: نخوض حربا غير متكافئة ستدرس للعالم ودمرنا 24 آلية عسكرية خلال الساعات الماضية

شروط اصطحاب الوزن الزائد في حقائب السفر

استشهاد الفنان طارق ضبان وعائلة المخرج رياض عبد الرحمن في قصف إسرائيلي على غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

شروط اصطحاب الوزن الزائد في حقائب السفر

أول تعليق من تركي آل الشيخ على انتقادات بنائه لمجسمات الحضارة المصرية بموسم الرياض

من 75 لـ 3 آلاف جنيه، أسعار بوكيهات الورد في الفلانتين المصري (فيديو وصور)

مستعينا بالذكاء الاصطناعي، ماسك يستعد لتقديم تطبيق شامل

المزيد

خدمات

المزيد

400 جنيه زيادة في جرام الذهب خلال شهر

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 4-11-2023 في الأسواق

الجمارك تكشف كيفية التسجيل على تطبيق مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج (فيديو)

المزيد

انفوجراف

5 رسائل من وزراء الخارجية العرب لـ بلينكين خلال اجتماع الأردن ( إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة؟.. الإفتاء تجيب

17 طعاما أكلها النبي و5 نهى عنها، تعرف عليها

أقوال المؤرخين والفقهاء فى المكان الذى دفنت فيه رأس الإمام الحسين

المزيد
الجريدة الرسمية