السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

جامعة سوهاج تفتح باب التقدم للمشروعات البحثية التنافسية الممولة

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

 

اعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن  فتح باب التقدم بالمشروعات البحثية التنافسية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لنيل فرص التمويل من الموارد الذاتية للجامعة،  وذلك طبقا للائحة الجوائز وحوافز التميز في النشر العلمي والمشروعات البحثية.

 

واوضح النعماني ان المشروعات التي ستحظي بأولوية التمويل هي التي تناولت مجالات أمراض الكلي والفشل الكلوي، الصناعات الحرفية واليدوية، تدوير المخلفات لتخفيف العبء عن البيئة او لأغراض اقتصادية كما يمكن تمويل مشروعات بحثية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وربط البحث العلمي بقطاع الإنتاج والخدمات، العنف الاسري والادمان،التغيرات المناخية، الذكاء الاصطناعي، تطبيقات التكنولوجيا الحيوية.

Advertisements

 

وأضاف الدكتور احمد حسانين انه سيتم تقديم مقترحات المشاريع إلي وحدة إدارة المشروعات بالجامعة خلال الفترة من ١٥ نوفمبر الجاري وحتي نهاية شهر ديسمبر المقبل، حيث سيكون التمويل بحد اقصي خمسون الف جنيه للكليات العملية، وثلاثون الف جنيه للكليات الإنسانية والنظرية، كما يمكن الحصول علي النماذج الخاصة بالتقدم للمشروعات الممولة، من الموقع الاليكتروني بالجامعة او زيارة وحدة إدارة المشروعات بالدور الرابع بمبني الإدارة المركزية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

احمد حسانين الجامعة الذكاء الاصطناعي العنف الأسرى أمراض الكلي تمويل مشروعات صناعات الحرفية موقع فيتو

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يشهد افتتاح فعاليات مبادرة رحلة الألف كيلو لتدريب وتوعية المرأة (صور)

محافظ سوهاج يستقبل وفد برنامج الأغذية العالمي

مفتي الديار المصرية يتحدث عن الوسطية في الإسلام من جامعة سوهاج

الامن العام يكشف ملابسات مشاجرة في سوهاج

الأكثر قراءة

أخبار مصر: أمريكا تلوح لإسرائيل بـ 11 نوفمبر، متظاهرون يعترضون سفينة حربية أمريكية، فضيحة وزير خارجية كرواتيا مع نظيرته الألمانية

دعم غزة يربك الوسط الفني، قصة فسخ شركة دعاية كبرى ومنصة شاهد لعقد عمرو دياب ومحمد سلام

طائرة إسرائيلية تستهدف منزل إسماعيل هنية في غزة

4 نصائح من الكهرباء للتوفير بالفاتورة الكهرباء في استخدام السخان الكهربائي

أصابتها بشكل مباشر، المقاومة العراقية تستهدف قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا

حبس المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على ثمن موبايل بأكتوبر

أسعار السيراميك اليوم السبت 4-11-2023 في الأسواق

بعد اعترافاته، حبس دجال المنصورة 4 أيام علي ذمة التحقيقات

Advertisements

منوعات

المزيد

العاصفة سيران تجتاح غرب أوروبا، والفيضانات تقتل 5 أشخاص في إيطاليا

وزير خارجية كرواتيا يثير جدلا بمحاولته تقبيل نظيرته الألمانية بالقوة أمام الكاميرات (فيديو)

إصابة مارك زوكربيرج ونقله للمستشفى بشكل عاجل

خدمات ترفيهية تقدمها شركات الطيران للمسافرين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم السبت 4-11-2023 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 4-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

4 دول أعلنت سحب سفرائها من دولة الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برغم تحريم الغيبة شرعا، 6 أحوال تباح فيها وهذه هي عقوبتها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 4 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 4 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية