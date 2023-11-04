السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أبناء العشائر العربية يهاجمون محيط القواعد الأمريكية في سوريا تزامنا مع استهدافها بالصواريخ

انفجارات عنيفة في
انفجارات عنيفة في سوريا، فيتو

شن أبناء العشائر العربية هجمات مسلحة على مواقع المسلحين الموالين لواشنطن، وذلك بالتزامن مع سلسلة الانفجارات العنيفة التي ضربت قواعد الجيش الأمريكي التي تتموضع في حقول النفط والغاز، بريفي محافظتي الحسكة ودير الزور، شرقي سوريا.


وقالت مصادر محلية في ريف دير الزور بحسب "سبوتنيك" شرقي سوريا: بالتزامن مع الانفجارات العنيفة، التي دوت في منطقة قاعدة "حقل العمر" النفطي، أكبر قواعد الاحتلال الأمريكي في سوريا، ليل الجمعة/السبت، نفذت مجموعات متفرقة من أبناء العشائر العربية هجمات استهدفت مراكز ومواقع للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي في محيط القاعدة.

Advertisements

وتابعت المصادر، أن منطقة وقرى ريف دير الزور الشرقي تشهد تحليقًا مكثفًا للطيران المسير والمروحي التابع للاحتلال الأمريكي في سماء المنطقة، إلا أن ذلك لم يمنع أبناء القبائل والعشائر العربية من تنفيذ هجمات جديدة على مواقع المسلحين الموالين للجيش الأمريكي.


وبينت المصادر، أن الهجوم الصاروخي على قاعدة حقل العمر النفطي، تزامن مع استهدف أبناء العشائر العربية بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، المسلحين الموالين لواشنطن المتمركزين في أحد المدارس في بلدة الطيانة في ريف دير الزور الشرقي، كما استهدف المسلحون العشائرون بقذائف الآر بي جي نقطة عسكرية أخرى في محطة مياه ذيبان دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

كما هاجم أبناء العشائر العربية، بالأسلحة الرشاشة "حاجز الجعابي" التابع لقوات "قسد" الواقع بين بلدتي هجين والبحرة شرقي دير الزور، وسط إطلاق وتبادل إطلاق نار كثيف في المنطقة، بحسب المصادر.

وفي نفس، كشفت مصادر محلية بريف دير الزور لــ "سبوتنيك" أن قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي وبأوامر أمريكية مباشرة قامت بنشر أكثر من 120 نقطة عسكرية على طول ضفاف نهر الفرات، الفاصل بين مناطق سيطرة الاحتلال الأمريكي من طرف ومناطق سيطرة الجيش العربي السوري من طرف آخر، بعد ارتفاع وتيرة الهجمات الصاروخية ضد قواعدها اللاشرعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المسلحين الموالين لواشنطن أبناء العشائر العربية هجمات مسلحة الانفجارات العنيفة قواعد الجيش الأمريكي حقول النفط والغاز الحسكة دير الزور حقل العمر قذائف الآر بي جي حاجز الجعابي

الأكثر قراءة

سر مكالمة شيكابالا لـ أحمد فتوح بعد تركه معسكر الزمالك (فيديو)

إصابة مارك زوكربيرج ونقله للمستشفى بشكل عاجل

هشام عبد الله يعلن الإفراج عن زوجته غادة نجيب بعد اعتقالها في تركيا

تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ بشأن ترشيد مياه الرى

سري للغاية، وثائق تكشف استعداد دولة عربية لحرب محتملة في المنطقة

جاب آخره، كولر يتخذ قرارا بشأن موديست والأهلي يجهز البديل (فيديو)

مسؤول أمريكي يقيم خطاب نصر الله ومدى فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل

على غرار موسم الرياض، الإمارات تدشن مهرجان الفن الجميل بمشاركة هاني شاكر

Advertisements

منوعات

المزيد

خدمات ترفيهية تقدمها شركات الطيران للمسافرين

تعرف على خطوط المواصلات من وإلى معرض القاهرة للنقل الذكي

مفيش أحلى من الفلاحي.. حكاية أم رحمة مع الفطير المشلتت والعيش البلدي(فيديو)

فتح باب التقدم في الدورة الـ 28 من سيمبوزيوم أسوان للنحت، اعرف الشروط

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 3-11-2023 في مصر

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-11-2023

أنظمة سداد الطرح الجديد لشقق الإسكان

المزيد

انفوجراف

شارك في العدوان الثلاثي على مصر.. ما هو لواء جفعاتي الذي كبدته المقاومة الفلسطينية خسائر فادحة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 4 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 4 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية