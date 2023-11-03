يدكِ ملطخة بالدماء، وزيرة خارجية كندا تتعرض لموقف محرج بسبب دعم الاحتلال (فيديو)

طوفان الأقصي، هاجم متظاهر، وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، بسبب ذهابها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وإعلانها عن الدعم المطلق للكيان الصهيوني.

وأظهر مقطع فيديو متداول، المتظاهر وهو يتهم وزير الخارجية الكندية بأن يدها ملطخة بالدماء بسبب ذهابها لإسرائيل ودعمها لها، وأنها شريكة في هذه المجازر التي تسببت بمقتل أكثر من 4000 طفل فلسطيني حتى الآن.

📽- متظاهر يهاجم ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا، ويتهمها بأن يدها ملطخة بالدماء بسبب ذهابها لإسرائيل ودعمها لها، وأنها شريكة في هذه المجازر التي تسببت بمقتل أكثر من 4000 طفل فلسطيني pic.twitter.com/MtPcUmttSa — عربي بوست (@arabic_post) November 3, 2023

طرد رئيس وزراء كندا من مسجد في تورنتو

والسبت الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة طرد رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو، من أحد المساجد الشهيرة في مدينة تورنتو، وذلك بسبب موقفه الداعم لإسرائيل في عدوانها المستمر على قطاع غزة.

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وأظهر مقطع الفيديو ترودو وهو يقف وسط صيحات الاستهجان من الحضور في المسجد، ليضطر إلى المغادرة فورًا.

كندا تعرض تقديم كل المساعدات اللازمة لإسرائيل

وفي التاسع من أكتوبر الجاري، صرح رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بأن حكومة بلاده جاهزة لتقديم كل المساعدات اللازمة لإسرائيل في ضوء تصعيد الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء في بيان صدر عن ترودو: "إلى أصدقائنا الإسرائيليين: الكنديون معكم. إن حكومة كندا جاهزة لدعمكم، ودعمنا للشعب الإسرائيلي لا يتزعزع".

وأدان ترودو الهجوم الفلسطيني على إسرائيل، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، واعدًا بالعمل مع شركاء كندا الدوليين من أجل إحلال السلام في المنطقة.

هذا وأفاد ترودو في صفحته على منصة "X" ("تويتر") أنه تخليدًا لذكرى اليهود القتلى، أمر بتنكيس الأعلام الوطنية لكندا على مباني البرلمان في أوتاوا إلى نصف الصاري، وإضاءة البرج الرئيسي لهذا المجمع بأضواء زرقاء وبيضاء ترمز إلى ألوان العلم الإسرائيلي.

أمريكيون يهتفون بكفوف حمراء ضد بلينكن في الكونجرس

في السياق ذاته، قاطع محتجون أمريكيون خطابًا لـ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أثناء جلسة استماع في الكونجرس أثناء مناقشة تقديم مساعدات لكل من أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وفور بدء وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن، الحديث، وقف أحد الحضور وبدأ فى الهتاف أمام الموجودين في القاعة، وهو يقول: "اتفاقية جنيف تحظر قصف المناطق المكتظة بالسكان"، بجانب "أوقفوا دعم الإبادة"، قبل أن يصرخ قائلًا: "أوقفوا إطلاق النار الآن.. أنقذوا أطفال غزة" وغيرها من العبارات الأخرى.

في تلك الأثناء، كان يمكن رؤية احتجاج عدد من الحضور في القاعة برفع أيديهم التي تم تخضيبها باللون الأحمر أثناء اقتياد الرجل إلى خارج القاعة.

بعدها بفترة وجيزة، تظاهرت سيدة أخرى أثناء حديث بلينكن لتهتف وتقول: "الولايات المتحدة تدعم مذبحة وحشية"، ليعمد حراس الأمن إلى إخراجها وسط هتافها قائلة: "يطالب العالم بوقف لإطلاق النار، لا يريد الشعب الأمريكي دعم هذه الحرب الوحشية، أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا إطلاق النار، أوقفوا تمويل هذه المذبحة الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعب غزة".