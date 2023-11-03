السبت 04 نوفمبر 2023
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حوادث

تعرف على موعد تسليم الملفات بوظيفة مندوب مساعد بالنيابة الإدارية يدويا وإلكترونيا

النيابة الإدارية،فيتو
النيابة الإدارية،فيتو

اعلنت هيئة النيابة الإدارية، عن فتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد للذكور والإناث من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022، وذلك ابتداءٱ من ١١ نوفمبر حتى ٢٤ نوفمبر الجاري، وذلك عبر التسجيل عبرالموقع الإلكترني للهيئة.

النيابة الإدارية 

وحددت هيئة النيابة الإدارية إمكانية التقديم عبر الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة في فى إعلان وظيفة مندوب مساعد،ويستمر التقديم من ١٦ ديسمبر حتى ١٠ يناير المقبل، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة ٦ أكتوبر من التاسعة صباحا حتى الثانية والنصف عصرا.

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عدد الشروط 
 

وقررت النيابة الإدارية عدد من الشروط التى يتعين على المتقدم الالتزام بها بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا:

1 - ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2 - ألا يزيد عمره عن 30 عاما، في تاريخ نشر هذا الإعلان.

3 - أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

4 - أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.
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النيابة الإدارية إختصاصات النيابة الإدارية مندوب مساعد بتعيين 364 مندوبا مساعدا

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