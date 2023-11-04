17 طعاما أكلها النبي و5 نهى عنها، تعرف عليها

يبحث العديدون منا خلال هذه الأيام عن الأطعمة التي كان يأكلها النبي – صلى الله عليه وسلم في زمنه وجعلته لا يشكو ما نشكو منه من آلام المعدة وعسر الهضم وسوء التغذية وفي هذا الإطار جمعنا لكم 17 طعاما أكلها النبي و5 نهى عنها نتعرف عليها من خلال هذا التحقيق

17 طعاما أكلها النبي

1- الأرنب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنْفَجنَا أرنبًا بمَرِّ الظَّهْران، فسعى القوم فَلَغَبُوا، وأدْرَكتُها فأخذتها وأتيتُ بها أبا طلْحةَ، فذبحها بمَروَة، فبعثَ معي بفَخِذَيها وبِوَركِها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكله. قيل له: أكله؟ قال: قَبِلَه

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2- لحم الحبارى، فعن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى وعن جابر رضي الله عنه قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر

3- الدجاج، عن زهدم أن أبا موسى أتي بدجاجة فتنحى رجل من القوم، فقال: ما شأنك؟ قال: إني رأيتها تأكل شيئًا قذرته، فحلفت أن لا آكله. فقال أبو موسى: ادنُ فكل؛ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. وأمره أن يكفِّر عن يمينه.

4- البصل، عن أبي زياد خيار بن سلمة أنه سأل عائشة عن البصل، فقالت: إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل

17 طعاما أكلها النبي

5- الحوت يلقيه البحر، عن جابر رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمَّر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرًا لقريش، وزودنا جرابًا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء، فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فوقع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه، فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال: قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرًا ونحن ثلاثمائة حتى سمنَّا. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقتطع منه الفدر كالثور - أو كقدر الثور - فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلًا، فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعًا من أضلاعه، فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا. فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: "هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟". قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأكله

6- الدُّبَّاء،عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطًا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرَّب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزًا من شعير، ومرقًا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة. قال: فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذٍ.

7- الجبن، عن ابن عمر قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك، فدعا بالسكين، فسمى وقطع وأكل

8- الرطب والبطيخ والقثاء، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب. ". قال ابن القيم في زاد المعاد: وفي البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا وعن عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب.

9- التمر، عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة، فقال: "هذه إدام هذه". وأكل

10- الزبد، عن ابني بسر السلميين قالا: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمنا إليه زبدًا وتمرًا، وكان يحب الزبد والتمر

11- الحلواء، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل.

12- الثريد، عن ابن عباس قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيس

13- الذراع، عن أبي هريرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة

14- الكباث، عن جابر قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباث، ويقول: "عليكم بالأسود منه؛ فإنه أطيب". فقلت: أكنت ترعى الغنم؟ قال: "وهل من نبي إلا رعاها؟!"

15- الخل، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهله الإدام، فقالوا: ما عندنا إلا الخل. فدعا به، فجعل يأكل به، ويقول: "نِعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل". قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

16- القديد، عن عائشة قالت: كنا نرفع الكراع فيأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خمس عشرة من الأضاحي.

17- الخبز الملبق بالسمن، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: "وددت لو أن عندنا خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن نأكلها". قال: فسمع بذلك رجل من الأنصار فاتخذه، فجاء به إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في أي شيء كان هذا السمن؟!". قال: في عكة ضب قال: فأبى أن يأكله.

17 طعاما أكلها النبي

أطعمة وأشربة نهى عنها رسول الله

1-روى أبو هريرة- رضي الله تعالى عنه- أنه- عليه الصلاة والسلام- نهى عن أذني القلب- جانبه الذي يتجمع فيه الدم-.

2- كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يكره من الشاة سبعا: (المرارة والمثانة والحياء والذكر والأنثيين والغدة والدم).

3- عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يكره الكليتين لمكانهما من البول.

4- وروى البيهقي عن صهيب قال: نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن أكل الطعام الحار حتى يسكن.

5- وعن أنس قال: نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن الشرب قائما قال: قلت: فالأكل؟ قال: ذاك أشر.

17 طعاما أكلها النبي

هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام

أقر رسول الله – صلى الله عليه وسلم - قاعدة عظيمة في الطعام بقوله: ( ما ملأ ابن آدم وعاءً شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيماتٍ يقمن صلبه، فإن كان لا بد فاعلا، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ) أخرجه أحمد والترمذي

وإذا تتبّعنا ما كان يأكله النبي – صلى الله عليه وسلم – لمسنا عدم تكلّفه، فقد ورد عنه أكل الحلوى والعسل، وأكل الرطب والتمر، وشرب اللبن خالصا ومشوبًا –أي مخلوطًا بغيره - والسويق – وهو طعام يُصنع من الحنطة والشعير - وأكل الأقط – اللبن المجفف- وأكل التمر بالخبز، وأكل الخبز بالخل أو الزيت، وأكل الثريد -وهو الخبز باللحم- وأكل الخبز بالشحم المذاب، وغير ذلك مما ورد في السنّة.

وكان -عليه الصلاة والسلام- يحبّ الثريد بشكلٍ خاص، حتى جعل فضل عائشة -رضي الله عنها- على سائر نسائه كفضل الثريد على سائر الطعام، متفق عليه، وكان – صلى الله عليه وسلم- يحبّ من اللحم الظهر والكتف، وكان يقول: (أطيب اللحم لحم الظهر) صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في دعوة، فرُفع إليه الذراع وكانت تعجبه، متفق عليه.

لكنّه -عليه الصلاة والسلام- لم يكن يقبل الطعام الذي جاء على سبيل الصدقة بخلاف ما جاء عن طريق الهديّة، فإنّ الصدقة تحمل في معانيها الرحمة والمسكنة، فلذلك كانت الصدقة محرّمة عليه وعلى ذرّيته صيانةً لهم وإعلاءً لشأنهم كما صحّ بذلك الحديث، والحال أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يسأل عن الطعام الذي يأتيه، فإن كان هدية قبله، وإن كان صدقة قال لأصحابه: (كلوا) رواه البخاري.

ومن كمال هديه – صلى الله عليه وسلم – في الطعام أنه كان لا يرد موجودًا ولا يتكلف مفقودًا، فما قُرَّب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: " ما عاب النبي- صلى الله عليه وسلم - طعامًا قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه " رواه البخاري ومسلم.