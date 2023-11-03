الدوري المصري، تفاصيل مران الأهلي قبل مباراة المقاولون العرب

الدوري المصري، أختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

مارسيل كولر يحاضر لاعبي الأهلي

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك لشرح بعض الأمور الفنية والتكتيكية المحددة في لقاء المقاولون العرب.

واجتمع مارسيل كولر والجهاز الفني باللاعبين، قبل أن يخوض اللاعبون فقرة تدريبات بدنية متنوعة، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

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وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا منفردًا للرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف على هامش المران الجماعي.

ومنح كولر بعض اللاعبين جانبًا من التدريبات الاستشفائية والبدنية في الجيم، ضمن البرنامج التدريبي المحدد لهم.

وواصل عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، تدريباته التأهيلية تحت إشراف محمود حمدي إخصائي التأهيل بالفريق، في إطار البرنامج المحدد له للتعافي من الإصابة.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية وتدريبات محددة لعناصر الدفاع والهجوم بالفريق.

الأهلي والمقاولون العرب

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مع نظيره فريق المقاولون العرب بقيادة مدربه شوقي غريب في تمام الساعة السابعة مساء غد السبت على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

10 مواجهات لشوقي غريب أمام الأهلي

والتقى شوقي غريب المدير الفني للفريق المقاولون العرب أمام الأهلي في 10 مباريات قبل ذلك خلال قيادته لـ 4 فرق سموحة والاتحاد السكندري والإنتاج الحربي والمقاولون العرب حيث فاز في لقاء وحيد مقابل 9 انتصارات للأهلي.

المواجهة الأولى مع الاتحاد السكندري

وتقابل شوقي غريب للمرة الأولى مع النادي الأهلي خلال قيادته لفريق الاتحاد في الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز العام 2004 وخسر بهدفين دون رد.

المواجهة الثانية مع سموحة

وتقابل شوقي غريب مع الأهلي للمرة الثانية خلال قيادته لفريق سموحة السكندري في مباراتي الدوري الممتاز عام 2012 حيث خسر في الدور الأول بثلاثية مقابل هدف قبل أن ينجح في تحقيق الفوز في الدور الثاني بهدف نظيف.

أربع مباريات مع الإنتاج الحربي

وتقابل شوقي غريب مع الأهلي خلال قيادته لفريق الإنتاج الحربي أربع مرات بداية من مباراة الدور الأول في بطولة الدوري الممتاز عام 2013 حيث خسر بثنائية نظيفة.

وكان اللقاء الثاني مع الأهلي خلال قيادته للإنتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز عام 2016 و خسر في مباراة الدور الأول بنتيجة 1-0 وخسر في لقاء الدور الثاني بنتيجة 2-0.

واللقاء الثالث لشوقي غريب مع الأهلي كان في الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز عام 2017 وخسر بهدفين نظيفين.

ثلاث مباريات مع المقاولون العرب

والتقى شوقي غريب أمام الأهلي خلال قيادته لفريقه الحالي المقاولون العرب في ثلاث مباريات الأولى بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر في المباراة التي حسمها الفريق الأحمر بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق والثانية في الدور الأول من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2022-2023 وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف والثلاثة في الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2022-2023 وفاز بها الفريق الأحمر برباعية مقابل هدف.

80 مباراة جمعت الأهلي والمقاولون العرب



الأهلي التقى بالمقاولون العرب في 80 مباراة وتعود المواجهة الأولى بين الفريقين إلى نهاية سبعينيات القرن الماضي وتحديدا في موسم 1978-1979 في أول موسم للمقاولون بالدوري الممتاز.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في 57 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 16 مباراة، بينما فاز المقاولون العرب في 7 مباريات.

أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين

ويعود أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين إلى عام 2002، في المباراة التي فاز بها الأهلي بنتيجة 6-2 في لقاء شهد نجاح أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، في تسجيل 4 أهداف «سوبر هاتريك».

ونجح لاعبو الأهلي في أحرز 136 هدفًا في شباك فريق المقاولون عبر تاريخ مواجهات الفريقين، بينما سجل لاعبو المقاولون العرب 45 هدفًا في شباك الفريق الأحمر.

وأحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف.

جدير بالذكر أن الأهلى تقابل مع المقاولون العرب في بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بشهر يناير من العام 2022 وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.