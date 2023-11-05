تأسيا برسول الله، قنوت النوازل لنصرة أهل غزة وفلسطين

لا حديث بين الشباب العربي والمسلم إلا عن كيفية نصرة أهل غزة وفلسطين، منذ العدوان الإسرائيلي الغاشم علي غزة وأهلها، خصوصا وأن الجهاد مقصور على أهلها والمجاورين لها كما هو معروف وبحسب آراء الفقهاء والعلماء، إلا أن هناك عدة طرق لنصرة فلسطين بعيدا عن القتال على أرضها، لعل أهمها وأعظمها فائدة هو الدعاء ولعل من أهم طرقه هو قنوت النوازل لنصرة أهل غزة وفلسطين والتقاصيل في السطور التالية:

قنوت النوازل لنصرة فلسطين

ما هو قنوت النوازل

قنوت النوازل سنة مؤكدة في جميع الصلوات، وهو الدعاء على الظالم بأن يخزيه الله ويذله ويهزم جمعه ويشتت شمله، وينصر المسلمين عليه.

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وقت قنوت النوازل

قنوت النوازل، ويكون في الصلوات الخمس بعد الرفع من الركوع من الركعة الأخيرة، وهو مشروع إذا نزلت بالمسلمين نازلة عامة، فيدعو المسلمون في صلواتهم ويبتهلون إلى ربهم بما يناسب ما نزل بهم، حتى يكشف الله الضر عنهم ويرفع البلاء، فيتركون القنوت.

عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ).

قنوت النوازل لنصرة فلسطين

حكم قنوت النوازل

يدل على استحبابها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: «قَنَتَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا حِينَ قُتِلَ القُرَّاءُ، فَما رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ ﷺ حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ منه». [متفق عليه)

كيفية قنوت النوازل

وفي هيئة القنوت أن يدعو المسلم بعد الرفع من ركوع الركعة الأخيرة في صلوات الفريضة للمنفرد، ولإمام صلاة الجماعة ويؤمِّن المأمومون على دعائه، لافتا إلى أن المنفرد له أن يسرّ بالدعاء أو يجهر به، وإمام صلاة الجماعة يجهر بدعاء القُنوت في الصلوات السّرية والجهريّة، ويؤمِّن المُصلُّون خلفه جهرًا؛ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها، قال: «قَنَتَ رسولُ اللهِ ﷺ شَهْرًا مُتَتَابِعًا: في الظهرِ، والعصرِ، والمغربِ، والعشاءِ، وصلاةِ الصبحِ، إذا قال: سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ من الركعةِ الآخِرَةِ؛ يَدْعُو على أحياءٍ من بني سُلَيْمٍ؛ على رَعْلٍ، وذَكْوانَ، وعُصَيَّةَ ؛ ويُؤَمِّنُ مَن خَلْفَهُ». [أخرجه أبو داود].

قنوت النوازل لنصرة فلسطين

دعاء القنوت

(اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت).

دعاء قنوت النوازل

المشروع في قنوت النوازل أن يكون الدعاء مناسبًا للنازلة، فلا يُدعى فيه بدعاء القنوت: (اللهم اهدنا فيمن هديت..إلخ).

وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في النازلة عدة مرات، وكان دعاؤه مناسبًا للنازلة التي يقنت لها.

وقد ثبت في السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الدعاء مباشرة بعد قوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، من الركعة الأخيرة، كما في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف.

وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا متتابعًا، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال: سمع الله لمن حمده - من الركعة الأخيرة - يدعو عليهم، على حي من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه.

وأما دعاء: اللهم اهدني فيمن هديت ـ الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه للحسن ـ رضي الله عنه ـ ليقوله في قنوت الوتر.

قنوت النوازل لنصرة فلسطين

هؤلاء دعا عليهم رسول الله بدعاء قنوت النوازل

دعا النبي صلى الله عليه وسلم في النازلة عدة مرات، وكان دعاؤه مناسبًا للنازلة التي يقنت لها، فلما دعا لنجاة المستضعفين في مكة قال: (اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) ولما دعا على بعض قبائل العرب لشدة عداوتهم لله ورسوله، قال: (اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ) رواه مسلم (675).

ولما قنت صلى الله عليه وسلم على أحياء من العرب غدروا بسبعين من الصحابة وقتلوهم، دعا عليهم باللعنة، وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ) أخرجه وأبو داود (1443)، وصححه ابن القيم في "زاد المعاد" (1/280)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

وفي لفظ لمسلم : (اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ، وَرِعْلًا وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ).

وفي لفظ للبخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ مِنْ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ الْفَجْرِ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ).

الفرق بين دعاء القنوت وقنوت النوازل

دعاء القنوت يكون في الوتر والأولى فيه التزام اللفظ الوارد عن النبي الكريم، وإن دعوت بغيره، أو زدت على اللفظ الوارد، فلا حرج عليك.

قَال النَّوَوِيُّ: وَاعْلَمْ أَنَّ الْقُنُوتَ لاَ يَتَعَيَّنُ فِيهِ دُعَاءٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ، فَأَيُّ دُعَاءٍ دَعَا بِهِ حَصَل الْقُنُوتُ، وَلَوْ قَنَتَ بِآيَةٍ، أَوْ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ، وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الدُّعَاءِ حَصَل الْقُنُوتُ، وَلَكِنَّ الأْفْضَل مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ....

ومحل القنوت بعد الركوع، وإن قنت قبله فلا بأس، فالإنسان مُخَيَّرٌ بين أنْ يركعَ إذا أكملَ القِراءة، فإذا رَفَعَ وقال: «ربَّنا ولك الحمدُ» قَنَتَ، كما هو أكثر الرِّوايات عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وعليه أكثرُ أهل العِلم، وبين أنْ يقنتَ إذا أتمَّ القِراءة، ثم يكبِّرُ ويركع، كلُّ هذا جاءت به السُّنَّةُ.

بينما دعاء القنوت في النازلة يكون في أي صلاة من الصلوات الخمس ودعاؤه ليس هو دعاء القنوت في الوتر، أو الصبح، وإنما يدعو برفع النازلة بما يناسب الحال.