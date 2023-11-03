السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

قافلة سكانية شاملة بالبحيرة بالتنسيق مع جامعة دمنهور

جانب من القافلة السكانية
جانب من القافلة السكانية بالبحيرة،فيتو

نظمت وحدة السكان بالديوان العام بالبحيرة، بالتنسيق مع جامعة دمنهور، والوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، قافلة سكانية بقرية قليشان بمشاركة متخصصون تم خلالها الكشف المجاني على 325 من أهالي القرية بمختلف التخصصات ( باطنة، أسنان، قياس ضغط وسكر، أطفال، تنظيم أسرة، علاج مجاني).

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإستمرار القوافل الشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لتقديم أفضل الخدمات.

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وشملت القافلة تقديم خدمات بيطرية "رش وتجريع وعلاج جماعي" لعدد 2620 رأس ماشية.

كما تم مشاركة كلية التربية بعمل برنامج تدريبي لطلبة المدارس الابتدائية والإعدادية بقرية قليشان وعمل ندوات توعية للطلبة.

وبقطاع الزراعة تم عقد ندوة للمزارعين بمركز شباب قليشان حول الإرشاد الزراعي عن المبيدات وموسم الحصاد.

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تنظيم قافلة طبية وعلاجية قافلة سكانية البحيرة دمنهور

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