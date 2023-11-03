السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

نائب محافظ البحيرة: لا زيادة في أسعار المواصلات والأجرة بعد تحريك سعر البنزين

تحريك سعر البنزين،فيتو
تحريك سعر البنزين،فيتو

طالبت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الوحدات المحلية، والمواقف، والمرور والتموين، وإدارة الأزمات بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من مدى الإلتزام بالتعريفة الحالية، وعدم زيادة في أسعار المواصلات من ميكروباص، والتاكسي، والسرفيس، والعمل بنفس التعريفة المعمول بها في وقتنا الحالي، والتزم جميع وسائل المواصلات، والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة، حيث تشهد جميع المراكز والمدن حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بمحطات تمويل السيارات وبجميع المواقف.

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ويأتي ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين للربع السنوي على أنواعه الثلاثة إعتبارًا من  صباح اليوم، حيث تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه لتكون الأسعار كالتالي:
 
بنزين 80 بسعر 10 جنيهات و11.50 جنيه للتر البنزين 92، و12.50 جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.

وجاء تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلي وذلك حرصًا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع.

شددت نائب محافظ البحيرة على جميع الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وترصيد الكميات الموجودة بسجل 21 بترول الخاص بالمحطات والتواصل في حالة وجود أي مشاكل أو تكدسات، مع تكثيف الحملات والمتابعة ورصد المخالفات إن وجدت من خلال الأجهزة المعنية ومتابعة تنفيذ كافة التوجيهات.

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أسعار بنزين أسعار بنزين 80 اسعار دمنهور البحيرة

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