السبت 04 نوفمبر 2023
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حوادث

إجراء جديد ضد شخصين زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

استعجلت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن شخصين لقيامهما بتزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش  بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة الأمن قيام (شخصين) باستخدام أختام "مقلدة  - مغشوشة" خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية، مستخدمين في ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة، مُتخذين من إحدى الورش غير المرخصة بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة مركزًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من (المدير المسئول "له معلومات جنائية" - مالك الورشة)، وبحوزتهما (كمية من المشغولات الذهبية وزنت 4206 جرامات مختلفة الأشكال والأوزان – مجموعة من الأدوات المستخدمة في تزوير الدمغات الخاصة بالمشغولات الذهبية – مبلغ مالي)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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النيابة العامة قسم شرطة الجمالية الجمالية

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