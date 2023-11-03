مركز شباب غمازة الكبرى يستضيف حفل حفظة القرآن الكريم

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، بمركز شباب غمازة الكبري التابع لإدارة الصف بمحافظة الجيزة؛ حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، بالتعاون مع مؤسسة نماء - مركز الإمام الإسلامي.

وتضمنت الفعاليات، تكريم الفائزين في المسابقة الدينية فى حفظ القرآن الكريم بمشاركة 688 متسابقًا ومتسابقة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة الاوقاف، بحضور علماء الأزهر الشريف والساده نواب مجلسي الشيوخ والنواب والقيادات التنفيذية بالصف والمحافظة والوزارة، وحضور لفيف من الشخصيات العامة وأهالي المتسابقين والمسابقات.

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أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تنفيذ هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص الوزارة على جعل مراكز الشباب، مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، لجذب للشباب والمواطنين، بداية من التوسع في الأنشطة الشبابية المختلفة والثقافية والفكرية وعمل فصول محو أمية والفرق الاستكشافية وغيرها من الأنشطة.

تهدف المسابقة إلى استثمار طاقات الأعضاء، واكتشاف المواهب ورعايتها، وغرس القيم السامية وتنمية روح المنافسة الشريفة بين المشاركين، وإثراء المعلومات الدينية لدى المتسابقين وربطها بالقيم الدينية الصحيحة وأثرها الإيجابي على المجتمع.

وعلى صعيد آخر، حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تهنئة اللاعب مندي أحمد عبد العظيم واللاعب عبد الباسط موسى بعد تتويجهما بفضية وبرونزية كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من (٣-٥) نوفمبر الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتعد هذه البطولة أحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي للاعبين.

وزير الرياضة يُهنئ مندي عبد العظيم وعبد الباسط موسى

وحقق البطل المصري مندي أحمد عبد العظيم الميدالية الفضية في منافسات وزن ٦٥ كجم بعد رفع ثقل 120 كجم، وحقق البطل المصري عبد الباسط موسى في منافسات وزن 97 كجم بعد رفعه ثقل 201 كجم.

ويشارك في منافسات البطولة 70 لاعبا ولاعبة يمثلون 12 دولة هى “إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوي، غينيا، كينيا، مصر“.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، علي متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين الأوليمبين والبارالمبيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات، وذلك من خلال تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد.

أشار "صبحي" إلى دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة والرياضيين، يُعد الدافع الأول وأحد الأسباب الرئيسية في تحقيق النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة العالمية والقارية.



ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني كلًا من: “ أندريه اتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت مدربًا عامًا، هاني محمود مدربًا، شعبان يحيى مدربًا، علي محمد إداريًا“.

بينما تضم قائمة المنتخب 21 لاعبا و12 لاعبة، حيث يتواجد في قائمة اللاعبين كلًا من: “محمد صبحي، محمد سعيد المنياوي، طه عادل، محمود صبري، عبد الباسط مجدي، محمد علي، مظهر تمام، عمرو فاروق، أحمد سمير، عبد الرحمن الشربيني، محمد حسين، حسن العطار، مروان أحمد، هادي صموائيل، عادل محمد مصدق، إبراهيم حامد، منصور صبحي، فؤاد السيد، ممدوح القذافي، مندي أحمد، وحسام الجعفري“.

وتضم قائمة اللاعبات كلًا من: “صباح محمد، إيناس محمد، صفاء محمد، راندا تاج الدين، نادية فكري، ريحاب رضوان، حسناء إبراهيم، أميمة عمر، نادية حسن، فاطمة محروس، إيمان شلبي، ورانيا المرشدي“.