رجال سلة الأهلي يخسر أمام سبورتنج فى الدورى

رجال سلة الأهلي، خسر الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق سبورتنج بنتيحة 71-88 في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.



وانطلقت المباراة في الثالثة والنصف عصرًا وأقيمت على صالة سموحة بالإسكندرية وشهدت أداء قويا من الفريقين، ونجح لاعبو سبورتنج في تحقيق الفوز.



وكان الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي قد حقق فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق مصر للتأمين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الخميس ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

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وأقيمت المباراة على صالة سبورتنج شهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 91-41.

وقدم الفريق عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، وظهر اللاعبون بشكل جيد تحت قيادة المدير الفني أوجستي بوش.

وكان فريق الشباب لكرة السلة بالنادي الأهلي تحت 18 سنة، قد فاز على حساب فريق مصر للتأمين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة ظهر أمس الخميس، وقدم خلالها شباب سلة الأهلي عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، لينتهي اللقاء بفوز الفريق بنتيجة 93-45.

رجال سلة الأهلي يفوز على الشمس

وحقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره الشمس في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

أقيمت المباراة على صالة سبورتنج شهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 79-48.

قدم الفريق عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، وظهر اللاعبون بشكل جيد تحت قيادة المدير الفني أوجستي بوش.

وكان فريق شباب المرتبط 18 سنة بالنادي الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على الشمس بنتيجة 65-41 ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

سيدات سلة الأهلي يفوز على الصيد ويتأهل لنصف نهائي دوري المرتبط

من ناحية أخرى، تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط، بعد أن تخطى عقبة فريق الصيد في الدور ربع النهائي من البطولة.

وأقيمت المباراة على صالة نادي الصيد وشهدت أداءً قويًّا من جانب فريق سيدات سلة الأهلي، الذي سيطر على مجريات المباراة ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 94-51.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في حسم مباراة الذهاب أمام الصيد بنتيجة 84-62، بينما تغلب فريق 18 سنة المرتبط في مباراة الذهاب على الصيد بنتيجة 75-41 وفي لقاء الإياب خسر «ناشئات الأهلي» بنتيجة 69-68.

ومن المقرر أن يلتقي «سيدات سلة الأهلي» في الدور نصف النهائي مع فريق سموحة يوم 7 نوفمبر وتقام المباراة في مدينة الإسكندرية.