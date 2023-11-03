الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

محاكمات المشاهير في اسبوع.. تأجيل جلسة محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب.. وبراءة المتهمين فى قضية النصب على الفنان صبرى عبد المنعم

الفنان صبري عبد المنعم،
الفنان صبري عبد المنعم، فيتو

تنشر «فيتو» الأحكام والقرارات التي صدرت من محاكم الجنايات والجنح والتعويضات بشأن النجوم ومشاهير السوشيال ميديا خلال الأسبوع المنقضي من شهر أكتوبر وأول نوفمبر 2023. 

وفيما يلي أبرز المحاكمات:

 

تأجيل محاكمة محمد رمضان بتهمة سب وقذف عمرو أديب

 أجلت محكمة  الجيزة ، اليوم، قضية التعويض المرفوعة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد صدور حكم جنائي نهائي ضد الفنان محمد رمضان بغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب،  لجلسة 23 نوفمبر للاطلاع وتقديم المستندات.

Advertisements

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية، بتغريم الفنان محمد رمضان، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 300 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني.

استدعاء الفنانة نسرين طافش أمام محكمة الجيزة لاتهامهما في قضية شيك بدون رصيد

أجلت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر محاكمة الفنانة نسرين طافش في القضية رقم 1636 لسنة 2023، والصادر بحقها حكما غيابيا بالحبس لمدة 3 سنوات لجلسة 6 نوفمبر لاستدعاء المتهمة للاستكتاب أمام هيئة المحكمة.

 

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمة بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيك لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

براءة المتهمين فى قضية النصب على الفنان صبرى عبد المنعم


قضت محكمة مستأنف المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة،  بقبول الاستئناف المقدم من المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم على حبسهم عامين مع الشغل وبراءة المتهمين.

وكان قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من الفنان صبري عبد المنعم، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بتضرره من أحد الأشخاص وسيدة، لقيامهما بالنصب والاحتيال عليه من خلال إيهامه ببيع شقة مملوكة له "كائنة بدائرة القسم"، وتحرير توكيل لهما ببيع الشقة المشار إليها.

 


نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة مستأنف المقطم محكمة جنوب القاهرة قسم شرطة المقطم الفنان صبري عبد المنعم

مواد متعلقة

حبس سائق ميكروباص دهس سيدة في البساتين

ضبط شخص بحوزته 3300 قرص مخدر أثناء تواجده بمدينة نصر

ضبط سائق سيارة ميكروباص دهس سيدة بأحد الشوارع فى البساتين

ضبط شخصين بتهمة تزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية داخل ورشة بالجمالية

تجديد حبس عصابة مباحث قسم شرطة العامرية المزيفة

حبس المتهم بقتل شقيقه في دار السلام

تطور جديد بشأن فتاة ادعت تعدي والدها عليها أثناء النوم في التبين

التحقيق مع المتهم بقتل شقيقه في دار السلام

الأكثر قراءة

سري للغاية، وثائق تكشف استعداد دولة عربية لحرب محتملة في المنطقة

استبعاد الشناوي ومعلول والشحات وأكرم توفيق من قائمة الأهلي أمام المقاولون غدا

يدكِ ملطخة بالدماء، وزيرة خارجية كندا تتعرض لموقف محرج بسبب دعم الاحتلال (فيديو)

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون في الدوري غدا

سادس دولة تعلن سحب سفيرها لدى دولة الاحتلال

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

مستشفى الشفاء كلمة السر، رئيس دولة الاحتلال يزعم تحديد موقع مركز قيادة حماس

مصير أوسوريو مع الزمالك بعد الخسارة أمام إنبي وزد في الدوري

Advertisements

منوعات

المزيد

خدمات ترفيهية تقدمها شركات الطيران للمسافرين

تعرف على خطوط المواصلات من وإلى معرض القاهرة للنقل الذكي

مفيش أحلى من الفلاحي.. حكاية أم رحمة مع الفطير المشلتت والعيش البلدي(فيديو)

فتح باب التقدم في الدورة الـ 28 من سيمبوزيوم أسوان للنحت، اعرف الشروط

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-11-2023

أنظمة سداد الطرح الجديد لشقق الإسكان

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري مساء الجمعة 3-11-2023

المزيد

انفوجراف

شارك في العدوان الثلاثي على مصر.. ما هو لواء جفعاتي الذي كبدته المقاومة الفلسطينية خسائر فادحة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المرأة المجهولة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة والاستقرار الأسري

متى يتحقق وعد الله بالانتصار على اليهود؟ الشعراوي وابن باز وابن عثيمين يجيبون

أدعية مستحبة للمولود الجديد

المزيد
الجريدة الرسمية